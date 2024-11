Bình Dương vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, tổng thu ngân sách Nhà nước trong 11 tháng năm ước đạt 49.277 tỷ đồng, tương ứng 102,5% dự toán năm, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc tháng 11/2024, tỉnh Bình Dương ghi nhận những thành tích nổi bật trong thu ngân sách Nhà nước, với tổng thu vượt chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Trong số đó, nguồn thu không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số và cổ tức đạt 42.757 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% dự toán và tăng 20% so với năm ngoái. Các nguồn thu cụ thể gồm: doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 740 tỷ đồng, hoàn thành 82,3% dự toán và tăng 10,9% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp Nhà nước địa phương ghi nhận 2.154 tỷ đồng, vượt 121,3% dự toán và tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 14.921 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán, tăng 12,7% so với năm trước. Kinh tế dân doanh thu 10.504 tỷ đồng, tương đương 99,9% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thuế thu nhập cá nhân thu về 6.750 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán và tăng 12,5%.

Đặc biệt, thu ngân sách từ đất đai tiếp tục là nguồn lực quan trọng với 4.471 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất (đạt 94,1% dự toán) và 3.032 tỷ đồng từ tiền thuê đất (vượt 379,1% dự toán, tăng 75,2% so với cùng kỳ). Ngoài ra, khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 53,6 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần dự toán năm.

Trong 11 tháng, ngành thuế tỉnh Bình Dương đã thực hiện 2.177 cuộc thanh tra và kiểm tra, đạt 80% kế hoạch năm. Tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính đạt 513 tỷ đồng; trong đó, 393 tỷ đồng đã được nộp vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng giúp thu thêm 157 triệu đồng.

Về quản lý nợ thuế, tính đến ngày 30/11 tới, tổng nợ thuế ước tính 3.800 tỷ đồng, chiếm 7,9% dự toán thu ngân sách Nhà nước năm và đảm bảo nằm trong ngưỡng do Tổng cục Thuế giao (dưới 8%). Ngành thuế đã ban hành 3.989 quyết định cưỡng chế nợ thuế, thu hồi được 422 tỷ đồng.

Danh sách 370 cá nhân và tổ chức chậm nộp thuế cũng được công khai, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thu hồi nợ. Đến hết tháng 10 vừa qua, Cơ quan thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 61 trường hợp với số tiền thuế nợ là 110 tỷ đồng; trong đó, có 7 trường hợp người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền thuế nợ là 5 tỷ đồng; Cơ quan thuế đã thu được số tiền thuế nợ 1 tỷ đồng của 3 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bình Dương đã triển khai mạnh mẽ hóa đơn điện tử với hơn 7,8 triệu hóa đơn được xử lý. Đặc biệt, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đã áp dụng hóa đơn điện tử. Các kênh nộp thuế điện tử qua ngân hàng và ứng dụng Etax Mobile ghi nhận hơn 21.000 giao dịch với tổng số tiền nộp thuế lên đến 35 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: “Ngành thuế sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2025. Cam kết không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Những kết quả đạt được trong 11 tháng qua là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngành thuế tỉnh Bình Dương trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Ngành thuế tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024. Một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm theo dõi chặt chẽ tiến độ thu: đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước tại từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời có biện pháp điều chỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng: phối hợp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả quản lý hoàn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra: hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng từ năm trước, đồng thời lập kế hoạch thanh tra năm 2025.

Quản lý nợ thuế hiệu quả: áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp nợ thuế. Tiếp tục triển khai Đề án 06: chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý cư trú để tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân./.

