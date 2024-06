Bình Phước: Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản sau 2 tuần lẩn trốn

Đối tượng Bình thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bao vây, bắt gọn đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản xảy ra tại xã Minh Tâm sau gần 2 tuần lẩn trốn.

Trước đó, tối 13/6, Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) nhờ Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) lấy xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tìm nhà có sơ hở để đột nhập chiếm đoạt tài sản.

Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, Bình xuống xe một mình đi bộ vào trong ấp.

Rạng sáng 14/6, Bình đột nhập vào nhà anh N.M.C (29 tuổi). Thời điểm này, vợ chồng anh C. đi cạo mủ cao su, chỉ có bé Đ.T.N.V (10 tuổi) và Đ.M.T (6 tuổi) ngủ ở phòng khách.

Khi đến chỗ bé V. và bé T. ngủ, Bình dùng dao khống chế, hiếp dâm bé V.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng cướp một chiếc điện thoại cùng một chiếc xe gắn máy của nhà nạn nhân rồi tẩu thoát và đưa đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Qua xác minh, quá trình làm việc, Trần Anh Kiệt đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc, xác định đối tượng Bình là thủ phạm gây án nên lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt.

Đến ngày 27/6, sau gần 2 tuần truy xét, phát hiện Bình đang lẩn trốn tại khu vực khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, lực lượng công an đã bao vây, bắt gọn đối tượng này.

Bình là đối tượng có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hớn Quản đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn An Bình và đồng phạm./.

