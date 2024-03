Bình Thuận: Cháy nhà xe tạm giữ là do một chiến sỹ công an vứt tàn thuốc bất cẩn

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 15/3, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9/3, làm 232 môtô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở Công an huyện Tánh Linh bị thiêu rụi hoàn toàn; thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sỹ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh.

Thời điểm trên, khi một chiến sỹ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình, thì một chiến sỹ công an khác đi từ bên ngoài vào đã vứt tàn thuốc vừa hút xong. Thời điểm đó có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9/3, kho tạm giữ xe môtô từ các vụ vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Tánh Linh đã huy động cán bộ, chiến sỹ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo Công an tỉnh điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Đức Linh đến hiện trường.

Cùng với đó, lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ thành phố Phan Thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt./.

