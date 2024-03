Bình Thuận: Cháy lớn tại kho tạm giữ xe môtô vi phạm, 200 xe bị thiêu rụi

Sáng 10/3, Công an tỉnh Bình Thuận có báo cáo nhanh vụ cháy xe tang vật bị Công an huyện Tánh Linh tạm giữ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 9/3, kho tạm giữ xe môtô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Tánh Linh đã huy động cán bộ, chiến sỹ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đức Linh, đóng quân cách Công an huyện Tánh Linh khoảng 10km đến hiện trường.

Cùng với đó, lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ thành phố Phan Thiết cũng được huy động lên hỗ trợ chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 200 xe môtô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với Công an huyện Tánh Linh khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra./.

