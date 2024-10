Bộ Công an Việt Nam-Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Lakhamphong đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai các dự án và hợp tác đào tạo chính trị cho lực lượng Công an nhân dân Lào.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tiếp Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Vientiane, chiều 9/10, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đã dành cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các thành viên trong đoàn đại biểu Bộ Công an sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và thủy chung giữa hai dân tộc và hai bộ.

Thay mặt đoàn đại biểu, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời cảm ơn sâu sắc của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong về sự đón tiếp trọng thị, cũng như việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 vừa qua tại Lào.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh sau hội nghị quan trọng này, hai Bộ Công an Việt Nam và Lào đã phối hợp rất tốt, nhất là về việc hợp tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực triển khai các dự án.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc hàng nghìn năm trong lịch sử dựng nước, giữ nước.

Đặc biệt, trong những thập kỷ gần đây, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, nâng lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hai Bộ Công an Việt Nam-Lào trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Công an Lào-Việt Nam nói riêng, đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai các dự án và hợp tác đào tạo chính trị cho lực lượng Công an nhân dân Lào thời gian qua.

Phó Thủ tướng Vilay Lakhamphong đề nghị lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

