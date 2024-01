Bộ Công an Việt Nam-Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, quan hệ giữa Bộ Công an hai nước đang ngày càng thắt chặt, trở nên thực chất, đúng như tinh thần Tuyên bố chung hai nước đã đề cập “Hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn,” trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Trần Tư Nguyên sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh chính trị giữa Bộ Công an hai nước trong giai đoạn mới.

Với mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao; phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép…

Hai bên thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, cơ quan, doanh nghiệp ở mỗi nước; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương, để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển tại khu vực.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị Đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh chính trị lần thứ nhất. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đã thông báo về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đánh giá kết quả và kiến nghị phương hướng hợp tác trên lĩnh vực an ninh chính trị giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất, tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cục diện chính trị thế giới tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét, sự liên kết, hợp tác ngày càng mang tính tất yếu trong một thế giới đầy biến động.

Sự nổi lên của những thách thức an ninh phi truyền thống, tính phức tạp, đan xen giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đã tạo ra không ít khó khăn, trở ngại cho trật tự an ninh quốc tế nói chung và an ninh quốc gia các nước nói riêng, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vấn đề di cư trái phép, cũng như khủng hoảng tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực đang đe dọa trực tiếp đến an ninh, lợi ích của các quốc gia.

Về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước, hai bên đánh giá đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời, tham mưu cho hai Đảng, hai nước trong giải quyết những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, có tác động đến an ninh, lợi ích của hai nước, qua đó thúc đẩy tin cậy chính trị song phương.

Hình thành được cơ chế hợp tác toàn diện, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực và đạt được kết quả rõ rệt, phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của hai nước; bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hai bên tăng cường đảm bảo an ninh đối với các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, công dân hai nước, cũng như an ninh, an toàn đối với các sự kiện quan trọng và các đoàn lãnh đạo cấp cao thăm viếng lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, tội phạm mua bán người, ngăn chặn, đấu tranh xử lý với các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động của các tổ chức tôn giáo trái phép...

Để tiếp tục phát huy những thành quả trong quan hệ hợp tác đang diễn ra tốt đẹp cũng như tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, tại hội nghị, hai bên thống nhất sẽ quán triệt triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc và các văn bản hợp tác đã ký kết.

Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, quản lý xuất, nhập cảnh, phòng, chống khủng bố, ngăn chặn các hoạt động tổ chức, phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới.

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trình độ thực thi pháp luật trên lĩnh vực chống khủng bố, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, ứng phó sự cố an ninh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng và phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Trần Tư Nguyên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc./.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp, bền vững Hai bên nhất trí phát huy vai trò tiên phong, định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ 2 nước giai đoạn mới; tăng chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu lý luận, xây dựng Đảng.