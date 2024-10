Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác

Sự phối hợp công tác của hai Bộ sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thực hiện ký kết Quy chế phối hợp. (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều 14/10, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bộ nhằm tăng cường phối hợp trong nhiều công tác, hoạt động như xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công nhằm triển khai các dự án, đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân; thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án theo quy định; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư; ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số, thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự kiện ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan và đánh dấu sự nâng cấp lên một tầm cao mới thông qua việc ký kết quy chế phối hợp, tạo điều kiện cho việc phối hợp được chặt chẽ, thực chất, bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Qua đó, hai cơ quan sẽ cùng nhau thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước trên con đường hướng tới “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để công tác phối hợp giữa hai bộ ngày càng hiệu quả trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát 12 nội dung trong Quy chế phối hợp để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Bộ Công an giao Văn phòng Bộ là cơ quan Thường trực phối hợp với đơn vị thường trực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lãnh đạo hai bộ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc hai bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế; luân phiên chủ trì kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện quy chế và thống nhất Kế hoạch phối hợp cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an và cơ quan tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển và thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hai cơ quan đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống của Chính phủ trong công tác tham mưu chiến lược.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan đã góp phần quan trọng trong việc gắn kết giữa nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực như:

Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống…

Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn lực đầu tư các nhiệm vụ, dự án quan trọng ngành an ninh như hạ tầng hậu cần-kỹ thuật, Đề án 06, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế…

Hai bộ đã thường xuyên trao đổi, tham mưu nhiều cơ chế, chính sách, quy định mới, đột phá về đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, doanh nghiệp, quy hoạch… Qua đó, vừa tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; vừa bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, thực hiện chủ trương của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

