Bộ trưởng Quốc phòng NATO thảo luận khả năng thực thi các kế hoạch phòng thủ mới

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp từ ngày 17-18/1 tại trụ sở NATO ở Brussels, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 31 quốc gia thành viên và khách mời Thụy Điển.

Các bộ trưởng đã tập trung thảo luận khả năng thực thi các kế hoạch phòng thủ mới của liên minh, sự chuyển đổi hoạt động chiến đấu của NATO, sự hỗ trợ của NATO đối với Ukraine và hợp tác quân sự với các đối tác NATO là Áo, Australia, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sĩ và Hàn Quốc.

Lần đầu tiên, các Bộ trưởng Quốc phòng nhóm họp theo hình thức Hội đồng NATO-Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban quân sự NATO cùng với Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoană, Chủ tịch Ủy ban quân sự, Đô đốc Rob Bauer cho rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang chịu áp lực rất lớn với nhiều mối đe dọa nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ.

Quan chức NATO nhấn mạnh nhiều thách thức an ninh toàn cầu khác nhau như chiến tranh, khủng bố, bất ổn, đòi hỏi NATO cần mạnh hơn bao giờ hết.

Trong phiên họp đầu tiên, Tướng Cavoli, Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu (SACEUR), đã trình bày về khả năng thực thi của Nhóm Kế hoạch DDA liên quan đến cách thức răn đe và phòng thủ của NATO. Các đồng minh đang tích cực làm việc để thực hiện đầy đủ các kế hoạch phòng thủ mới.

Liên quan đến việc chuyển đổi các hoạt động chiến đấu của NATO, Tư lệnh Đồng minh Tối cao, Tướng Lavigne và Phó Tư lệnh chuyển đổi Đồng minh Tối cao, Tướng Badia, thông báo về những tiến bộ đạt được trong quá trình chuyển đổi của NATO, tập trung vào tương lai của các hoạt động đa miền và sự thích ứng của Bộ chỉ huy và kiểm soát của NATO.

Tại phiên họp phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, các Bộ trưởng Quốc phòng thảo luận về việc cải thiện khả năng sẵn sàng trên không và khả năng phối hợp của NATO trong lĩnh vực không quân.

Trong phiên họp Hội đồng NATO-Ukraine, các Bộ trưởng Quốc phòng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine.

Ủy ban quân sự đã họp với các Bộ trưởng Quốc phòng từ Nhóm vận động tương tác đối tác (PIAG) gồm Australia, Áo, Ireland, New Zealand và Thụy Sĩ.

Các quốc gia này không phải thành viên NATO mà có thỏa thuận an ninh riêng cho phép trao đổi thông tin mật và tham gia huấn luyện và tập trận của NATO. Các Bộ trưởng Quốc phòng cho biết môi trường an ninh hiện nay thể hiện rõ tầm quan trọng ngày càng tăng của việc hợp tác với các đối tác, đặc biệt là về khả năng phối hợp.

Khoảng 90.000 binh sỹ NATO sẽ tham gia tập trận lớn nhất nhiều thập kỷ Cuộc tập trận Steadfast Defender bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân từ 31 quốc gia thành viên NATO và ứng cử viên sắp gia nhập liên minh là Thụy Điển.

Gặp gỡ các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực đang ngày càng trở thành vấn đề an ninh toàn cầu. Các bên đề cập cách phát triển các cơ hội đào tạo và tập luyện bổ sung trong khuôn khổ hợp tác chặt chẽ hơn.

Tại phiên họp cuối trong ngày 18/1 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các Bộ trưởng Quốc phòng thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và các ưu tiên chính trị trước Hội nghị thượng đỉnh Washington D.C dự kiến diễn ra vảo tháng 7 tới./.