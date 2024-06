Các địa phương tích cực chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trước thềm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, các địa phương đang tích cực rà soát cơ sở vật chất, tập huấn cho đội ngũ tham gia kỳ thi... để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn hai tuần nữa, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước tích cực hoàn thiện nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, Hà Tĩnh có trên 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh, tỉnh đã bố trí 35 điểm thi, 740 phòng thi, 91 phòng chờ, huy động hơn 2.600 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu của kỳ thi.

Là một tỉnh miền núi, Lào Cai có số lượng thí sinh dự thi ít hơn, gần 8.400 em. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Dương Bích Nguyệt cho biết địa phương đã chuẩn bị 368 phòng thi tại 26 điểm thi. Dự kiến có khoảng 1.800 người cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi.

Để tránh sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, Lào Cai thành lập 46 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Mỗi điểm tiếp nhận thành lập một Tổ tư vấn tổ chức tư vấn, tuyền truyền, cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi đồng thời hướng dẫn, giải thích các thông tin cho học sinh về việc đăng ký dự thi, đảm bảo thí sinh đăng ký đúng, đủ thông tin theo đúng quy chế.

Tương tự, tại tỉnh Yên Bái, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đang gấp rút hoàn tất. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái Tô Thị Ánh, năm nay toàn tỉnh có hơn 8.700 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 28 điểm thi với trên 1.800 cán bộ thực hiện công tác coi thi.

Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra đối tượng, điều kiện dự thi, xử lý các kiến nghị của học sinh được thực hiện đúng quy định. Các cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc đăng ký dự thi, thu nhận hồ sơ nhập dữ liệu thi vào phần mềm quản lý thi của thí sinh tự do, tổ chức cho giáo viên và học sinh kiểm tra, kiểm dò 100% hồ sơ với dữ liệu trên phần mềm để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Yên Bái. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác thi như phòng thi, phòng làm việc của các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, khu vực bảo quản vật dụng của thí sinh không được đem vào phòng thi, hệ thống camera giám sát; các phương tiện phục vụ in sao đề thi, quét bài thi trắc nghiệm... và các yêu cầu về trang thiết bị theo yêu cầu của quy chế thi, hướng dẫn thi năm 2024.

Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Cùng với việc chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất cho kỳ thi, việc đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc là điều được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái Tô Thị Ánh cho hay toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi đã được tập huấn, thông tin, tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi, trong đó nhấn mạnh nghiệp vụ tổ chức thi; những điểm mới của kỳ thi, công tác tuyển sinh năm 2024; thông tin, cảnh báo về các thiết bị gian lận công nghệ cao; chia sẻ kinh nghiệm, các yêu cầu về bảo mật, phòng chống gian lận công nghệ cao.

Đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Xác định các khâu quan trọng nhất của kỳ thi là in sao, vận chuyển đề thi và giao đề thi; bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi; công tác chấm thi nên Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã tiến hành các biện pháp bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đúng quy chế và pháp luật.

Tại Lào Cai, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cũng nhấn mạnh công tác tổ chức kỳ thi được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật tuyệt đối. Do vậy, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan, ban ngành. Tất cả thành phần tham gia tổ chức phải được quán triệt, phổ biến, nghiên cứu và học tập, nắm chắc quy chế thi.

Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông theo các giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Sát sao với việc chuẩn bị thi của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức 5 đoàn công tác do Bộ trưởng và các thứ trưởng làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại một số địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi phải được đảm bảo an toàn, tuyệt đối trong tất cả các khâu. Để đảm bảo yêu cầu này, công tác chuẩn bị thi phải được thực hiện chu đáo. Tất cả các khâu, các nội dung đều phải có phương án dự phòng. Bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương việc đề phòng các trường hợp gian lận công nghệ cao cũng như kịp thời ứng phó với các điều kiện thời tiết, sự cố bất thường.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28/6 với sự đăng ký dự thi của hơn 1 triệu thí sinh./.