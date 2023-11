Các số liệu cho thấy tốc độ tan băng ở Nam Cực nhanh gấp 3 lần so với đầu những năm 1990 và diện tích băng biển hiện thấp hơn 1,5 triệu km2 so với mức trung bình vào mùa này trong năm.

Băng trôi tại Vịnh Baffin, gần Pituffik, Greenland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) trong tuần này cần ngăn chặn diễn tiến nguy hiểm của tình trạng ấm lên toàn cầu trước khi tới "đỉnh điểm nguy cấp."

Tổng thư ký Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo trên sau khi các số liệu cho thấy tốc độ tan băng ở Nam Cực nhanh gấp 3 lần so với đầu những năm 1990 và diện tích băng biển hiện thấp hơn 1,5 triệu km2 so với mức trung bình vào mùa này trong năm.

Băng tan làm nước biển dâng cao, đe dọa cuộc sống và sinh kế của cộng đồng cư dân ven biển trên toàn cầu.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, ông Guterres nêu rõ các dòng hải lưu xung quanh Nam Cực phân phối nhiệt, chất dinh dưỡng và carbon đi khắp thế giới, giúp điều hòa khí hậu và thời tiết. Hệ thống này đang diễn ra chậm lại khi Nam Đại Dương ấm hơn và loãng hơn. Thảm họa sẽ xảy ra trong trường hợp hệ thống này vận hành chậm hơn nữa hoặc dừng toàn bộ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nếu không ngừng khai thác nhiên liệu hóa thạch, nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ này, và mức độ tan các thềm băng ở Greenland và Tây Nam Cực sẽ vượt quá ngưỡng nguy hiểm chết người.

Tổng thư ký nhấn mạnh: "Các nhà lãnh đạo phải phá vỡ chu kỳ này" tại COP28.

Tổng thư ký Guterres nêu rõ các nhà lãnh đạo cần hành động để giới hạn mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bảo vệ người dân khỏi tình trạng hỗn loạn khí hậu và chấm dứt kỷ nguyên khai thác, sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ông nhấn mạnh để giải quyết hiệu quả vấn đề, cần có một hiệp ước toàn cầu nhằm tăng gấp 3 lần mức sử dụng nhiên liệu tái tạo, tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng khả năng tiếp cận năng lượng sạch cho mọi người vào năm 2030.

COP28 sẽ diễn ra tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), từ ngày 30/11-12/12.

Theo Liên hợp quốc, để nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 phải giảm 43% so với mức năm 2019./.