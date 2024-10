Cần Thơ mong muốn sớm tháo gỡ khó khăn để tái xây dựng Bệnh viện Ung bướu. (Nguồn: Báo Lao Động)

Tại phiên họp Ủy ban Nhân dân thường kỳ tháng 9/2024 diễn ra ngày 9/10, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để tái khởi động thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường, trong đó có nhiều nội dung xin điều chỉnh.

Cụ thể, ngày 26/8, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát hành Công văn số 3644/UBND-XDCB gửi các bộ, ban, ngành về việc xin ý kiến đối với các nội dung thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên đến nay, thành phố mới nhận được Văn bản trả lời của Bộ Y tế cơ bản thống nhất chủ trương này.

Văn bản của Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát nguồn vốn, chủ yếu là nguồn vốn của Trung ương và địa phương để cân đối, phân bổ kinh phí chuyển tiếp dự án…

Thành phố xin thay đổi thời gian thực hiện dự án (trước đây, Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 21/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026 nhưng hiện nay Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố gia hạn thực hiện dự án đến cuối năm 2027); điều chỉnh nguồn vốn từ vốn vay ODA của Chính phủ Hungary sang nguồn vốn ngân sách trong nước.

Đồng thời điều chỉnh đồng tiền thanh toán từ euro sang Việt Nam đồng (khi chuyển sang nguồn vốn Việt Nam đồng, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng do giá euro thay đổi từ thời điểm năm 2016 so với thời điểm năm 2024); bỏ tỷ lệ 50% thiết bị xuất xứ từ Hungary (do trước đây dự án được sử dụng vốn vay ODA từ Chính phủ Hungary nên phía đối tác yêu cầu có điều khoản này nhưng hiện nay dự án chuyển sang sử dụng vốn ngân sách nên đề nghị bỏ điều khoản này).

Ông Hoàng Quốc Cường cho biết sau khi có ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để trình các bộ ngành Trung ương và xin ý kiến của Chính phủ để điều chỉnh dự án. Sau khi có chủ trương, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để điều chỉnh dự án…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin hiện còn rất nhiều thủ tục cần phải hoàn thành để tiếp tục khởi động lại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành chức năng liên hệ thường xuyên với các bộ, ngành Trung ương để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trong các cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ sắp tới, Sở Y tế cần có báo cáo cụ thể để cơ quan Trung ương cùng tháo gỡ vướng mắc, sớm tái khởi động dự án…

Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng, gồm 56.927.480 euro vốn vay ODA của Chính phủ Hungary (tương ứng chiếm 80,66% tổng mức đầu tư dự án và 13.646.520 euro vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ (19,34%). Dự án động thổ ngày 11/10/2017, do Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay dự án không được triển khai do Hiệp định vay của dự án đã hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022.

Việc chậm triển khai thực hiện dự án gây khó khăn cho chính quyền, người dân, ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ung bướu và các bệnh có liên quan của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện toàn vùng chỉ có 1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang hoạt động nhưng cơ sở hạ tầng yếu kém, xuống cấp trầm trọng, thiếu rất nhiều thiết bị, máy móc phục vụ điều trị./.

