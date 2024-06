Cấp cứu truyền 3 lít máu cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung hiếm gặp

Trưởng kíp trực cấp cứu nhận định tình trạng người bệnh có dấu hiệu sốc mất máu nghi do chửa ngoài tử cung cần được can thiệp truyền dịch, vận mạch, chống sốc tích cực…

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) thông tin các bác sĩ của bệnh viện vừa truyền 3 lít máu, cứu sống bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung.

Trước đó, bệnh nhân H (sinh năm 1990) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mệt lả, lơ mơ, da niêm mạc nhợt, đau khắp ổ bụng. Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu khẩn trương thăm khám sơ bộ. Kiểm tra cho thấy, bệnh nhân lơ mơ, da niêm mạc nhợt, đau khắp ổ bụng, phản ứng thành bụng toàn ổ bụng, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt kẹt 80/60 mmHg, ra máu âm đạo nhiều...

Gần 100 công nhân ở Đồng Nai nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm Tối 15/5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom tiếp nhận gần 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Dechang nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói...

Theo thông tin từ phía người nhà, sáng cùng ngày, người bệnh xuất hiện đau ngực đau bụng âm ỉ sau đó tăng dần, trước vào viện 30 phút, người nhà thấy người bệnh mệt lả, gọi hỏi không đáp ứng nên gọi xe cứu thương đưa vào viện. Ngoài ra, người bệnh có dấu hiệu chậm kinh nhưng chưa đi khám sản phụ khoa.

Trưởng kíp trực cấp cứu nhận định tình trạng người bệnh có dấu hiệu sốc mất máu nghi do chửa ngoài tử cung cần được can thiệp truyền dịch, vận mạch, chống sốc tích cực… Sau đó 30 phút người bệnh có dấu hiệu cải thiện, tỉnh táo hơn, mạch rõ, huyết áp cải thiện 100/60 mmHg, các bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm, siêu âm cấp cứu chẩn đoán tại giường kết hợp hồi sức tích cực. Kết quả siêu âm cho thấy có nhiều dịch tự do ổ bụng nghi ngờ do khối chửa ngoài tử cung vỡ.

Tuy nhiên ngay sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, lơ mơ, không tỉnh táo, huyết áp cải thiện được 10 phút thì tiếp tục tụt và không đo được. Ngay lập tức kíp cấp cứu tại Khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện.

Bác sĩ ở các chuyên khoa ngoại, hồi sức tích cực-chống độc, gây mê hồi sức… đã nhanh chóng có mặt hội chẩn đánh giá tình trạng người bệnh xác định đây là trường hợp cấp cứu sản phụ khoa trong tình nặng, thai ngoài tử cung vỡ gây chảy máu trong ổ bụng nhiều, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu, nếu không can thiệp khẩn trương có nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Bùi Kim Cương - Trưởng khoa Ngoại cùng sự phối hợp với êkíp khẩn trương đưa người bệnh lên bàn mổ cấp cứu, tất cả quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng hơn 10 phút đồng hồ. Kíp phẫu thuật đã mở đường mổ 16cm, thăm dò ổ bụng khoảng 3.000ml máu không đông lẫn máu cục, khối chửa vòi tử cung phải sát tử cung vỡ đang chảy máu.

Các bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành kẹp cắt vòi tử cung phải, cầm máu, lau rửa ổ bụng, kết hợp hồi sức tích cực và truyền máu trong mổ. Sau khoảng 1 giờ giành giật sự sống cho người bệnh, kíp cấp cứu đã cứu ca phẫu thuật thành công cứu sống người bệnh thoát nguy cơ tử vong do sốc mất máu.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung là một bênh lý rất phổ biến, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: mất máu nhiều dẫn đến sốc thậm chí có thể tử vong. Tuy nhiên bệnh lý này hoàn toàn có thể phát hiện từ rất sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật khi được chẩn đoán sớm.

Vì vậy, bác sĩ Cương khuyến cáo phụ nữ khi mang thai cần tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường./.