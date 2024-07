Câu chuyện về lực lượng phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng giao thông khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo-Lê Thánh Tông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 25-26/7, tại 3 nơi thuộc thành phố Hà Nội: Nhà tang lễ Quốc gia; thôn Lại Đà và Nghĩa trang Mai Dịch.

Để phục vụ lễ tang được chu đáo nhất, các lực lượng từ Trung ương, thành phố đã vào cuộc với trách nhiệm cao nhất và tình cảm tri ân với Tổng Bí thư.

Công tác bảo vệ được triển khai ở cấp độ cao nhất

Công an Hà Nội là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ Quốc tang. Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Công an thành phố đã lập Sở Chỉ huy tiền phương, huy động lực lượng, trang thiết bị, phối hợp các lực lượng Quân đội, Y tế… điều phối, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ Lễ Quốc tang.

Sau lệnh “xuất quân,” 4 giờ ngày 25/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp tới các chốt, khu vực trọng yếu để kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định. Dù bày tỏ hài lòng với tinh thần trực chiến trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ và lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Giám đốc Công an thành phố vẫn hết sức lưu ý, quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm chế độ công tác, “biến đau thương thành hành động,” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó thể hiện lòng tri ân với Tổng Bí thư.

Thể hiện sự sâu sát từ khâu nhỏ nhất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông Nguyễn Hải Trung là người đầu tiên quẹt thẻ VNeID để xác nhận danh tính tại chốt ngã 6, đầu phố Tăng Bạt Hổ. Chỉ vài giây, máy nhận tín hiệu báo chính xác, thông suốt dữ liệu công dân để lực lượng chức năng kiểm soát theo quy định.

Từ động tác này, Giám đốc Công an thành phố nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất; quán triệt phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để” các nguyên nhân, điều kiện gây mất an ninh, an toàn cho hoạt động của Lễ Quốc tang theo đúng mục tiêu, yêu cầu phương án bảo vệ đã đề ra.

Có mặt lúc sáng tinh mơ hay đêm muộn ở nhiều chốt trực, tay cầm bộ đàm liên tục truyền tin chỉ đạo tới các đầu mối làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ Quốc tang, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội, cho biết trước yêu cầu của cấp trên, công tác bảo vệ được triển khai ở cấp độ cao nhất, không cho phép bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Công an hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, quét mã QR khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo đó, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng cho công tác đặc biệt quan trọng này. Mục tiêu Công an thành phố Hà Nội đặt ra: nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ trong công tác bảo vệ; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; phòng, chống cháy, nổ; không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường hoạt động, địa điểm diễn ra hoạt động Lễ Quốc tang, đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế đến viếng.

Cùng với công tác an ninh, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông là đặc biệt quan trọng. Công an thành phố bố trí 150 chốt trực ở tất cả ngã ba, ngã tư quan trọng của địa bàn thành phố và quanh khu vực nhà tang lễ để hướng dẫn, phân luồng cho các phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông được bố trí thành nhiều lớp để phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, nhằm đảm bảo việc di chuyển của đoàn tham gia tang lễ diễn ra trang trọng, an toàn nhưng ảnh hưởng thấp nhất đối với phương tiện tham gia giao thông khác trên địa bàn.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đơn vị xác định là nhiệm vụ then chốt.

Nhiệm vụ trên là vinh quang, tự hào với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô. Phòng đã diễn tập phương án, không để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, nơi diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên Công an phường Phạm Đình Hổ có mặt tại đây nhiều ngày qua.

Theo Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phi Phương, trong 2 ngày Quốc tang, Công an phường huy động tối đa lực lượng một cách khoa học, chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Nhà tang lễ và các tuyến phố xung quanh. Đặc biệt, từ 18 giờ ngày 25/7, lượng người dân vào viếng Tổng Bí thư rất đông, xuyên đêm, Công an phường căng mình làm việc, dù mệt mỏi nhưng vẫn thấy ấm áp và vinh dự được phục vụ lễ tang Tổng Bí thư.

Cùng phối hợp với Công an thành phố để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian lễ Quốc tang là Bộ Tư lệnh Thủ đô. Quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 2868 ngày 20/7/2024 của Bộ Tổng Tham mưu về phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai hàng loạt nhiệm vụ phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng, tuyến đường đưa linh cữu Tổng Bí thư đến nơi yên nghỉ cuối cùng và khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo phân công, hiệp đồng với Công an thành phố, tổ chức lực lượng rà soát bom, mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm quan trọng. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh triển khai lực lượng kiểm soát quân sự tại 72 chốt theo đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn trên các tuyến đường linh cữu Tổng Bí thư đi qua.

Vinh dự được phục vụ Lễ Quốc tang

Trong dòng người vào viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư có nhiều người cao tuổi và các cháu thiếu nhi từ các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc nên rất cần sự hỗ trợ. Do đó, nhiều thanh niên Thủ đô tình nguyện đem sức trẻ phục vụ Lễ Quốc tang.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cho biết, tại địa điểm Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), lực lượng tình nguyện viên được huy động tối đa tại chốt, nút giao để hỗ trợ kịp thời nhân dân.

Ngoài hỗ trợ nhân dân nước uống, đồ ăn nhẹ, tình nguyện viên tham gia phân làn, phân luồng trên các tuyến phố, đặc biệt tại khu vực tập trung đông người xếp hàng vào viếng. Tình nguyện viên hướng dẫn người dân quét mã QR, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉ đường… và thực hiện nhiệm vụ khác theo điều phối của lực lượng chức năng.

Nhiều người dân chia sẻ bà con rất cảm ơn các bạn thanh niên tình nguyện vì trong quá trình xếp hàng chờ vào viếng đồng chí Tổng Bí thư không chỗ nào bị nóng quá. Chỗ nào không có quạt gió có thanh niên quạt tay, tiếp nước, bánh, sữa… cho nhân dân.

Có mặt từ rất sớm tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ lễ tang, bạn Nguyễn Kim Hoa, sinh viên Trường Đại học Lao động Xã hội, chia sẻ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong lòng em trào dâng nỗi buồn và sự kính trọng, biết ơn sâu sắc. Đây là lý do thôi thúc em đăng ký tham gia cùng tuổi trẻ Thủ đô thực hiện các hoạt động tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang.

Mặc dù cường độ làm việc kéo dài nhiều giờ liên tục, trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường song với tất cả những cố gắng và trách nhiệm cao nhất tại các địa điểm tổ chức Lễ Quốc tang, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, đoàn khách quốc tế, quần chúng nhân dân trên cả nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được an toàn, thuận lợi. Đó cũng là tình cảm, lời tri ân sâu sắc, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

