Cây đàn guitar của John Lennon được bán với giá kỷ lục

Cây đàn guitar được đấu giá của John Lennon. (Nguồn: direstraitsblog.com)

Cây đàn guitar acoustic 12 dây từng thuộc sở hữu của John Lennon trong những năm 60 của thế kỷ trước đã được bán với giá 2,86 triệu USD tại một phiên đấu giá ở New York ngày 29/5, lập kỷ lục mới cho một cây đàn guitar gắn liền với huyền thoại nhạc rock The Beatles.

Theo nhà đấu giá Julien's Auctions, cây đàn guitar này được cả John Lennon và George Harrison sử dụng trong các buổi thu âm cho album "Help!" và "Rubber Soul," đều được phát hành vào năm 1965.

Sau đó, Lennon đã tặng cây đàn cho ca sỹ Gordon Waller vào cuối năm đó. Waller đã chuyển lại cho quản lý của mình và người này đã cất giữ chiếc guitar trên gác xép trong nhiều thập kỷ.

Ông David Goodman, Giám đốc điều hành nhà đấu giá Julien's Auctions, chia sẻ niềm vui và vinh dự khi bán đấu giá cây đàn của huyền thoại John Lennon với mức giá kỷ lục.

Kỷ lục trước đây cho một cây đàn guitar của The Beatles thuộc về một nhạc cụ khác do Lennon sử dụng khi sáng tác và thu âm các bài hát đình đám như "I Want to Hold Your Hand" và "All My Loving."

Cây đàn này được bán với giá 2,41 triệu USD tại Julien's Auctions vào năm 2015./.

Đấu giá cây đàn bị thất lạc từ thập niên 1960 của John Lennon Nhà đấu giá Julien's Auctions cho biết John Lennon từng chơi cây đàn guitar 12 dây trong album Help! của ban nhạc The Beatles vào năm 1965.