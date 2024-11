Chip AI mới của Nvidia gặp sự cố tăng nhiệt quá mức trên máy chủ

(Nguồn: Reuters)

Tờ The Information ngày 18/11 đưa tin chip AI Blackwell mới của Nvidia hiện đang gặp sự cố tăng nhiệt quá mức trên máy chủ, khiến một số khách hàng lo ngại họ sẽ không có đủ thời gian để đưa các trung tâm dữ liệu mới vào hoạt động.

Theo các nguồn tin thân cận, các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) Blackwell đã trở nên quá nóng khi kết nối với nhau trong tủ máy chủ vốn được thiết kế để chứa tối đa 72 chip.

Nvidia đã nhiều lần yêu cầu các nhà cung cấp thay đổi thiết kế tủ máy chủ để giải quyết vấn đề tăng nhiệt quá mức, theo thông tin do các nhân viên Nvidia đang xử lý sự cố, cũng như khách hàng am hiểu vấn đề cung cấp cho The Information.

Trong một tuyên bố với báo giới, phát ngôn viên của Nvidia cho biết công ty đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu cùng đội ngũ kỹ thuật như một phần trong quy trình giải quyết. Nvidia khẳng định việc điều chỉnh kỹ thuật là bình thường và nằm trong dự kiến.

Nvidia đã công bố chip Blackwell vào tháng Ba năm nay và cho biết chúng sẽ được xuất xưởng trong quý 2/2024. Nhưng sau đó, Nvidia đã phải trì hoãn ra mắt dòng chip này - điều có thể ảnh hưởng đến các khách hàng như Meta Platforms (công ty mẹ của nền tảng Facebook), Google của Alphabet và Microsoft.

Chip Blackwell được Nvidia nhắm mục tiêu trở thành bước đột phá trong công nghệ xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo (AI). Sử dụng thiết kế độc đáo gồm hai ô silicon liên kết với nhau, sản phẩm này hứa hẹn tăng tốc độ xử lý lên đến 30 lần so với các dòng chip trước đó, đặc biệt trong các tác vụ như phản hồi chatbot.

Do đó, BlackWell được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho các trung tâm dữ liệu lớn và ứng dụng AI đòi hỏi hiệu suất cao./.

