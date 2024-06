26/09/2023 15:09

Hiện Việt Nam chưa có quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em và vị trí an toàn của trẻ em trên xe ôtô, nội dung này đang được đề xuất trong Dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ.