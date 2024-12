Toàn cảnh kinh tế Việt Nam trong 11 tháng năm 2024

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá điện sinh hoạt, giá nhà ở thuê và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2024 tăng 0,13% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 11 tăng 2,65% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,77%.

Trong 11 tháng, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng mạnh, đạt 715,55 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,31 tỷ USD.

Trong khi đó, lũy kế 11 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng; Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 9,14 tỷ USD, chiếm hơn 29,1% tổng vốn đầu tư, tăng 53,7% so với cùng kỳ 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,89 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư, giảm 9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản./.