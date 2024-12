Chủ tịch Fed đánh giá tích cực về kinh tế Mỹ

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 20/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Mỹ mạnh hơn so với thời điểm ba tháng trước. Đây là nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra ngày 4/12.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trong cuộc trao đổi với báo giới do tờ New York Times chủ trì diễn ra cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ hiện mạnh hơn so với thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Điều này đồng nghĩa tiến trình giảm lãi suất của Fed có thể chậm lại.

Ông Powell nêu rõ quan điểm: “Chúng tôi muốn gửi tín hiệu mạnh mẽ về việc sẽ hỗ trợ thị trường việc làm nếu khu vực này tiếp tục suy yếu. Nền kinh tế mạnh hơn so với tháng 9 theo nhận định của chúng tôi tại thời điểm đó.”



Theo ông Powell, thông tin tích cực chính là việc Fed có thể cẩn trọng hơn trong việc định ra lãi suất trung tính - mức lãi suất không thúc đẩy hay kìm hãm tăng trưởng.



Tuy nhiên, ông Powell không đề cập trực tiếp đến đường hướng chính sách của Fed tại phiên họp từ ngày 17 đến 18/12 tới.



Trước cuộc họp trên, thị trường sẽ đón nhận thông tin, dữ liệu về việc làm và lạm phát trong tháng 11.

Theo công cụ khảo sát Fedwatch tool của CME Group, giới đầu tư dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 và thêm 2 đợt cắt giảm trong năm 2025 là 75%./.

