Chủ tịch nước làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước: Chủ động, kịp thời, hiệu quả

Chiều 27/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 8/2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2025.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết tháng Tám, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và sự điều hành chủ động, hiệu quả của lãnh đạo Văn phòng; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các mặt công tác, các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Kết quả thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo phân công của Đảng; các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại…

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung kịp thời, chu đáo.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng khối lượng công việc đặt ra rất lớn đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải phát huy tối đa năng lực, phản ứng linh hoạt, theo tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu những nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng đề xuất, Chủ tịch nước nhấn mạnh công việc còn rất nhiều, thời gian tới cần chú trọng một số công việc, nhiệm vụ. Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tham mưu, phục vụ có hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tại các sự kiện quan trọng về đối nội, đối ngoại trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng rà soát, xem xét kỹ lưỡng cẩn trọng, đúng quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ đặc xá nhân dịp 80 năm thành lập nước bảo đảm đúng chủ trương quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đúng quy trình; tích cực tuyên truyền sâu rộng, tổ chức công bố Quyết định đặc xá 2025 (dịp 2/9) của Chủ tịch nước đúng tiến độ, thể hiện tính ưu việt, nhân văn của chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm, phân công nhiệm vụ người phụ trách trên cơ sở lãnh đạo các đơn vị liên quan nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; cần tăng cường công tác tổ chức thực hiện, hiệp đồng trong công việc./.