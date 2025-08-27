Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Chiều 27/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 8/2025 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, tháng 8, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và sự điều hành chủ động, hiệu quả của lãnh đạo Văn phòng, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các mặt công tác, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Kết quả thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo phân công của Đảng; các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại... Trong đó, nổi bật là hoạt động đối nội, đối ngoại ở trong và ngoài nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, được dư luận, nhân dân, cộng đồng quốc tế quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ, trong tháng 9, Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất, triển khai nhiệm vụ của đại diện lãnh đạo đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung kịp thời, chu đáo.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 8/2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2025. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hai tháng triển khai bước đầu vận hành hiệu quả; địa phương, ban, bộ, ngành tập trung triển khai đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu, phục vụ triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng khối lượng công việc đặt ra rất lớn đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải phát huy tối đa năng lực, phản ứng linh hoạt, theo tinh thần chủ động để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; kịp thời tham mưu nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng đề xuất, Chủ tịch nước nhấn mạnh công việc còn rất nhiều, trong thời gian tới cần chú trọng một số công việc, nhiệm vụ. Trong đó, Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tham mưu, phục vụ có hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tại các sự kiện quan trọng về đối nội, đối ngoại trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Văn phòng Chủ tịch nước chủ động triển khai, phối hợp triển khai hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Nhà nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng rà soát, xem xét kỹ lưỡng cẩn trọng, đúng quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ đặc xá nhân dịp 80 năm thành lập nước bảo đảm đúng chủ trương quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đúng quy trình; tích cực tuyên truyền sâu rộng, tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (dịp 2/9) của Chủ tịch nước đúng tiến độ, thể hiện tính ưu việt, nhân văn của chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta.

Để triển khai hiệu quả các công việc, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm, phân công nhiệm vụ người phụ trách trên cơ sở lãnh đạo các đơn vị liên quan nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; cần tăng cường công tác tổ chức thực hiện, hiệp đồng trong công việc./.

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước Chiều 27/8/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 8/2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2025.