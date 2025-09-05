Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để 2 nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 4/9, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít; đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; nhấn mạnh việc Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước tham dự các sự kiện trọng đại của mỗi nước thể hiện sinh động quan hệ tin cậy giữa hai bên.

Chúc mừng thành công Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc với trọng trách cơ quan lập pháp tối cao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Nhất trí cao với các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai Đảng, hai nước phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác, chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới./.