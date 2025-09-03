Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Chiều 3/9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Trong không khí hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển quan hệ sâu rộng trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, đến du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân...; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Slovakia hỗ trợ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA)./.