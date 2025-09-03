Chủ tịch nước dự Lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phátxít ở thủ đô Bắc Kinh

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự Lễ duyệt binh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ Kỷ niệm.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam./.