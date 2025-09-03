Chủ tịch nước Lương Cường đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Ngoài tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường còn có các hoạt động song phương tại Trung Quốc trong chuyến công tác lần này.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21h20 tối 2/9 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Sự tham dự của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam./.