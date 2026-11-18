Củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore
Sáng 5/11, Phó Đô đốc Aaron Beng đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), sáng 18/11, tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.
Chuyển biến rõ nét ở cơ sở tại Hải Phòng bắt nguồn từ sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy và cách điều hành linh hoạt của chính quyền trong việc cụ thể hóa văn bản cấp trên sát điều kiện địa bàn.
Sáng 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam.
Tỉnh Lâm Đồng quy hoạch 28.661ha định hướng Phan Thiết thành đô thị đa cực, phát triển kinh tế biển, du lịch và giao thông liên vùng, hướng tới tầm quốc tế năm 2050.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối, tăng cường liên kết các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.
Tại các Hội nghị, Thủ tướng đều nêu những đề xuất trọng điểm, chiến lược để cùng định hướng, nghiên cứu, phối hợp thực hiện, vì tương lai của ASEAN, các đối tác, người dân khu vực và toàn cầu.
Tối 17/11/2026, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.
Chiều 17/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.
Ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về chuyến công tác đến Trung Quốc dự Tuần lễ cấp cao APEC của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Chiều 17/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn TCL, Chery và ZTE bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 33.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.
Công trình quảng trường mốc giới dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực mốc 53 cũ, mốc 835 và mốc 835/1, thuộc Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc).
Bên lề Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Philippines nhằm làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược tăng cường.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Liên bang Nga đạt được, trong đó có vai trò điều hành quan trọng của Chính phủ Nga.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phát huy vai trò của các Nghị viện thành viên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo.
Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu sắc, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quy định tần suất kiểm tra căn cứ theo mức nguy cơ, lịch sử tuân thủ và phải ghi nhận nguyên tắc thanh-kiểm tra đột xuất trong dự thảo Luật.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Timor Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho Timor Leste.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động sâu sắc, EAS cần chuyển mạnh từ đối thoại xây dựng lòng tin sang hợp tác thực chất, hướng tới những kết quả cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của AIPA-47, phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và bày tỏ tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đào tạo cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ.
Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo TCL, Chery và ZTE, thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ, công nghiệp và đào tạo nhân lực tại Việt Nam.
ASEAN đánh giá cao việc Ấn Độ luôn ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực tham gia các cơ chế khu vực và có đóng góp quan trọng vào thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031.
Từ sự "sẻ chia hỗ trợ" của năm 1971, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trở thành những "cái bắt tay" giữa hai đối tác cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong những năm tới.