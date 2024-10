Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng AIPA-45, chiều 19/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhân dịp dự Đại hội đồng AIPA-45; chúc mừng Quốc hội Thái Lan đã kiện toàn Thượng viện vào ngày 23/7 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, cùng nỗ lực hướng tới nâng cấp mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thương mại Việt Nam-Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt mức 13 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ; mong muốn hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nước, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn 2023-2028 và có nhiều giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm các nội hàm hợp tác trong thời gian tới.

Với mục tiêu đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện, trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã được ký tháng 12/2023, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các nhóm nghị sỹ để trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt kết quả thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, hiện nay có hơn 100.000 người Việt đang sinh sống, học tập, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thái Lan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Tại cuộc tiếp, hai Chủ tịch Quốc hội cho rằng năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong muốn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng thống nhất cần phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, AIPA, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh hai bên cần ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.

