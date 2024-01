Chung kết Miss Global 2023: Đoàn Thu Thủy giành danh hiệu Á hậu 4

Đoàn Thu Thủy giành danh hiệu Á hậu 4 chung cuộc. (Ảnh chụp màn hình)

Đêm chung kết cuộc thi Miss Global 2023 (Hoa hậu Toàn cầu) vừa khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ashley Melendez đến từ Puerto Rico. Melendez 26 tuổi, cao 1,77 m. Đại diện nhan sắc Việt Nam Đoàn Thu Thủy giành danh hiệu Á hậu 4.

Danh hiệu á hậu 1 được trao cho Haylani Karuppu (Samoa), á hậu 2 là Chonnikarn Supittayaporn (Thái Lan), á hậu 3 thuộc về Katrina Hung (Philippines).

Theo dõi đêm thi Chung kết diễn ra tại Campuchia, nhiều khán giả đánh giá khả năng tiếng Anh của Thu Thủy chưa thực sự tốt và tiếc nuối vì cho rằng cô hoàn toàn có thể nhờ phiên dịch để phần thi được tốt hơn. Thu Thủy khá lúng túng khi bước vào vòng thi ứng xử, không thể hiện trọn vẹn câu trả lời.

Ở phần thi ứng xử Top 13, Đoàn Thu Thủy nhận câu hỏi: “Bạn cho rằng khám phá nào vẫn chưa được khám phá?” Đoàn Thu Thủy đã thật thà chia sẻ rằng thời điểm dự thi Miss Global 2023 này, tiếng Anh của cô vẫn chưa tốt, bởi vậy cô gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối và chia sẻ với khán giả quốc tế.

Tiếp tục câu trả lời, Thu Thủy cho rằng Miss Global tìm kiếm một phụ nữ có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng và hiện tại cô đang thực hiện chiến dịch cải thiện sức khỏe cho người Việt Nam.

Top 5 chung cuộc. (Ảnh: Miss Global)

“Với tôi, điều quan trọng là quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người, tôi tiếp tục những gì mình đang làm để giúp mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trong cuộc sống,” cô nói.

Đại diện nhan sắc Việt Nam tiếp tục trải qua phần thi ứng xử cuối cùng sau khi được xướng tên vào Top 5, để tìm ra người chiến thắng. Cô phải chia sẻ cảm nghĩ về câu nói nổi tiếng của bà Michelle Obama: “Failure is an important part of your growth and developing resilience. Don't be afraid to fail” (Tạm dịch: Thất bại là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành và phát triển khả năng phục hồi của bạn. Đừng sợ thất bại).

Sau khi MC đọc câu hỏi, Thu Thủy tỏ ra bối rối và phải thổ lộ rằng: “Tôi không hiểu câu hỏi.” Dẫu vậy, người đẹp vẫn tiếp tục chia sẻ: “Tôi không tin nổi rằng mình đang đứng ở đây. Mẹ là người truyền cảm hứng và dạy tôi rằng không bao giờ được bỏ cuộc và hôm nay tôi đã cố gắng hết sức. Tôi tin vào bản thân mình, tôi tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Tôi cho rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có những thứ mình muốn trong cuộc sống.”

Dù thừa nhận không hiểu câu hỏi nhưng nhiều khán giả đánh giá câu trả lời của Đoàn Thu Thủy vẫn thể hiện được một phần nào đó thông điệp trong câu nói của bà Michelle Obama. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lại khẳng định chính khả năng tiếng Anh hạn chế đã khiến đại diện Việt Nam không thể đạt được vị trí cao hơn trong đêm Chung kết.

Đoàn Thu Thủy trình diễn trang phục dân tộc "Lưỡng Nghê chầu." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù chưa thực sự thể hiện tốt ở phần thi ứng xử nhưng người đẹp Việt được khen sáng sân khấu, catwalk đúng nhạc và thành tích Á hậu 4 là “vừa vặn” với Thu Thủy. Trước Chung kết, một số chuyên trang xếp hạng đại diện Việt Nam vào nhóm thí sinh có khả năng tiến sâu nhờ duy trì phong độ ổn định.

Trước đó, trên sân khấu Miss Global 2023, với bộ trang phục dân tộc rực rỡ “Lưỡng Nghê chầu” mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, Đoàn Thu Thủy đã tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ và kiên cường.

Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995, đến từ Phú Thọ. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-63-94 cm, có kinh nghiệm làm người mẫu. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam.

Người đẹp Đoàn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Vượt qua 29 thí sinh tài sắc đến từ khắp mọi miền đất nước, người đẹp Đoàn Thu Thủy, sinh ra tại Phú Thọ, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và sẽ nhận được phần thưởng 3,8 tỷ đồng.

Hiện cô đang là huấn luyện viên cá nhân về phong thái, dáng đi thanh lịch cho chị em phụ nữ; phát triển dự án Vrun.vn chuyên tổ chức các giải thể thao: Chạy bộ, đi bộ, đạp xe.

Miss Global lần thứ 10 khởi động từ tháng 1/2023. Các hoạt động chính và bán kết được tổ chức ở Việt Nam. Vòng chung kết diễn ra tại Campuchia. Trong quá trình diễn ra, cuộc thi vướng lùm xùm tranh chấp bản quyền, chất lượng thí sinh không được đánh giá cao.

Miss Global - Hoa hậu Toàn cầu là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho phụ nữ ở độ tuổi từ 18-35. Cuộc thi cho phép những người mẹ đơn thân được quyền tham gia./.