"Challengers" đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ

Cuối tuần qua, bộ phim thể thao, lãng mạn "Challengers" (tựa Việt: "Những kẻ thách đấu") của đạo diễn Luca Guadagnino đã có màn ra mắt ấn tượng khi vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, trong 3 ngày đầu trình làng, "Challengers" thu về 15 triệu USD tại các phòng vé trên khắp Bắc Mỹ với những phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng.

Nhà phân tích David A. Gross đánh giá đây là sự khởi đầu "mạnh mẽ" đối với một bộ phim thể thao lãng mạn.

"Challengers" có ngân sách 55 triệu USD, quy tụ dàn sao trẻ như được nhiều khán giả yêu thích như Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist...

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - tình cảm với chủ đề xoay quanh giới thế thao. Zendaya hóa thân Tashi Duncan - một trong những vận động viên nữ tiềm năng bậc nhất làng quần vợ thế giới.

Cô sau đó vướng vào cuộc tình tay ba với 2 tay vợt nam khác là Patrick Zweig (Josh O'Connor) và Art Donaldson (Mike Faist).

Câu chuyện phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa họ từ thời thiếu niên cho đến khi trưởng thành.

"Challengers" nhận được "mưa lời khen" từ giới phê bình và khán giả đại chúng.

Phim nhận mức chấm 87% trên trang Rotten Tomatoes, và được đánh giá là một trong những phim thể thao đáng xem thời gian này.

Giới phân tích cũng đánh giá "Challengers" là tác phẩm tiếp theo cho thấy sự tỏa sáng của ngôi sao đang lên Zendaya./.

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thuộc về "tân binh" "Unsung Hero" với doanh thu 7,8 triệu USD.

Ba phim ra rạp và có doanh thu tốt trước đó lần lượt lùi về vị trí 3-5, gồm "Godzilla x Kong: The New Empire" với 7,2 triệu USD; "Civil War" với 7 triệu USD và "Abigail" với 5,3 triệu USD.

Những cái tên còn lại trong danh sách Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua:

6. "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" - 3,9 triệu USD

7. "Kung Fu Panda 4" - 3,6 triệu USD

8. "Ghostbusters: Frozen Empire" - 3,3 triệu USD

9. "Dune: Part Two" - 1,9 triệu USD

10. "Boy Kills World" 1,7 triệu USD./.