"Kỷ nguyên băng giá" dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Theo dữ liệu của công ty thống kê Comscore, bộ phim kinh dị - hài hước mang màu sắc siêu nhiên "Ghostbusters: Frozen Empire" (Biệt đội săn ma: Kỷ nguyên băng giá) của hãng Sony Pictures đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua, với tổng doanh thu ước tính 45,2 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Tác phẩm là phần thứ 5 trong thương hiệu ăn khách "Ghostbusters" ra đời năm 1984, đồng thời là phần tiếp theo của phim "Ghostbusters: Afterlife" phát hành năm 2021.

Trong "Ghostbusters: Frozen Empire" (do Gil Kenan đạo diễn), gia đình Spengler quyết định rời khỏi vùng Summerville, Oklahoma để trở về New York. Tại đây, “biệt đội săn ma nguyên bản” đã phát triển một phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo mật cấp cao, tìm cách đưa việc tiêu diệt các hồn ma lên một tầm cao mới bằng loại vũ khí proton tối tân.

Tuy nhiên, một sự cố đã vô tình giải phóng Death Chill - thế lực bí ẩn và độc ác nằm bên trong một món cổ vật. Điều này khiến cả những “cựu binh” và “tân binh” của biệt đội săn ma phải hợp tác để bảo vệ ngôi nhà của họ, cũng như bảo vệ thế giới trước những thảm họa kinh hoàng như động đất, vòi rồng hay sóng thần..., đe dọa khiến Trái Đất trải qua “Kỷ Băng Hà thứ hai.”

Death Chill không chỉ có thể gây ra thiên tai mà còn có thể biến mặt đất và các nạn nhân thành băng. Là nhân vật phản diện đặc sắc nhất lịch sử loạt phim, Death Chill gây ấn tượng mạnh với kích thước khổng lồ, cùng tạo hình kinh dị với 2 chiếc sừng dài nhọn hoắt, đứng lơ lửng giữa các cột băng lởm chởm.

Nhà phê bình điện ảnh David A. Gross đánh giá "Ghostbusters: Frozen Empire" đã có sự "mở màn độc đáo và ấn tượng." Theo ông Gross, "trong 27 năm qua, mới chỉ có 4 thương hiệu phim hài kéo dài tới 5 phần.” Yếu tố hài hước khiến bộ phim tuy rùng rợn nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, khiến khán giả cảm thấy phấn khích.

Những người yêu thích "Ghostbusters" cũng sẽ được tái ngộ các gương mặt quen thuộc trong những phần trước đó như Paul Rudd (trong vai Gary Grooberson), Finn Wolfhard (vai Trevor), Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts hay William Atherton, Carrie Coon hay Mckenna Grace.

Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp tại Việt Nam vào tháng 4 tới.

Đứng thứ hai trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua là "Dune: Part Two." Sử thi khoa học viễn tưởng hoành tráng của Warner Bros. và Legendary - kể về chiến tranh và sự sống còn trên một hành tinh khắc nghiệt phủ đầy cát - đã thu về thêm 17,6 triệu USD trong tuần thứ 4 công chiếu, qua đó nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên 233 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim do Denis Villeneuve đạo diễn đã mang về 574 triệu USD trên toàn thế giới.

Vị trí thứ 3 thuộc về "Kung Fu Panda 4" của Universal và DreamWorks Animation. Bộ phim hài võ thuật này có thêm 16,8 triệu USD trong tuần thứ 3 công chiếu, qua đó nâng tổng doanh thu nội địa lên 133 triệu USD.

Các tác phẩm còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

4. Immaculate - 5,4 triệu USD

5. Arthur the King - 4,4 triệu USD

6. Late Night With the Devil - 2,8 triệu USD

7. Imaginary - 2,8 triệu USD

8. Love Lies Bleeding - 1,6 triệu USD

9. Cabrini - 1,4 triệu USD

10. Bob Marley: One Love - 1,1 triệu USD.