Tiền truyện "The Hunger Games" dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Tuy "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" không duy trì được sức hút của loạt phim ban đầu nhưng vẫn thu về 44 triệu USD tiền bán vé ở Bắc Mỹ và 98 triệu USD trên toàn cầu.

Một cảnh trong phim "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes."

Phần tiền truyện của bộ phim đình đám "The Hunger Games" đã thu về 44 triệu USD tiền bán vé từ 3.776 rạp ở Bắc Mỹ và 98 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu tiên công chiếu.

Tuy doanh thu mở màn của "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc") không duy trì được sức hút của loạt phim ban đầu - vốn đã đưa Jennifer Lawerence trở thành ngôi sao toàn cầu và truyền cảm hứng cho 3 phần tiếp theo của thương hiệu "The Hunger Games," nhưng tác phẩm này vẫn đủ hấp dẫn để vượt qua 3 "tân binh" là "Trolls Band Together," "Thanksgiving" và "Next Goal Wins."

Với 4 phần phim thành công rực rỡ từ năm 2012-2015, loạt phim "The Hunger Games'' đã trở thành một trong những thương hiệu phim sinh tồn đình đám của điện ảnh thế giới.

Đấu trường sinh tử "Hunger Games" trở lại sau 8 năm, hé lộ tiền truyện “Khúc hát của chim ca và rắn độc” lấy bối cảnh 64 năm trước khi diễn ra tuyến truyện chính. Phim theo chân Coriolanus Snow trẻ tuổi, người về sau trở thành Tổng thống Snow.

Phần tiền truyện "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" mang đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ về lịch sử của đấu trường khắc nghiệt này, cũng như những câu chuyện tạo nên ác nhân - Tổng thống Coriolanus Snow.

Nguyên tác "The Hunger Games" do nữ văn sỹ người Mỹ Suzanne Collins (sinh năm 1962) sáng tác, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết: 3 cuốn đầu tiên là phần truyện chính, được chuyển thể thành 4 bộ phim: "The Hunger Games" (Đấu trường sinh tử), "The Hunger Games: Catching Fire" (Đấu trường sinh tử: Bắt lửa) và hai phần phim "The Hunger Games: Mockingjay" (Đấu trường sinh tử: Húng nhại - phần 1 và 2), lần lượt ra rạp vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Bốn phần phim kể về cô gái Katniss Everdeen (16 tuổi khi truyện bắt đầu) và hành trình từ một vật tế của Đấu trường sinh tử đẫm máu, trở thành “lá cờ tiên phong” của cuộc nổi loạn nhằm lật đổ Tổng thống Snow độc tài đã gây ra bao đau thương cho người dân của quốc gia Panem.

Cuốn sách thứ 4 và là bộ phim thứ 5 - "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc" - là phần tiền truyện, một câu chuyện hoàn toàn độc lập, lấy bối cảnh 64 năm trước khi câu chuyện của Katniss Everdeen bắt đầu.

Nhân vật chính của phần tiền truyện này là Coriolanus Snow năm 18 tuổi, sau này trở thành Tổng thống của Panem.

Phần tiền truyện hé lộ những nguồn cơn trong quá khứ dẫn Snow đến con đường trở thành thủ lĩnh độc tài của Panem.

Đến cuối cùng khán giả mới được biết ai sẽ là chim ca hót lên khúc hát của kẻ chiến thắng và ai là rắn độc thật sự.

Dù phần tiền truyện không có sự tham gia của những cái tên quen thuộc như Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth..., nhưng phim quy tụ dàn diễn viên tiếng tăm như Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage hay nữ diễn viên gạo cội Viola Davis...

Ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất các rạp chiếu Bắc Mỹ, "Trolls Band Together" đã có tuần mở màn như kỳ vọng, thu về 30,6 triệu USD từ 3.870 rạp Bắc Mỹ.

Đây là tuần mở màn cao thứ 3 đối với một phim hoạt hình trong năm nay, tuy vẫn còn cách xa vị trí số 1 và 2 của "The Super Mario Bros. Movie" (146 triệu USD) và "Spider-Man: Across The Spider-Verse" (120 triệu USD).

Trước nhiều phim mới ra rạp, doanh thu bán vé phần tiếp theo của "bom tấn" siêu anh hùng "The Marvels" đã giảm 79%. Đây là một trong những mức giảm lớn nhất về doanh thu trong tuần thứ hai công chiếu của một tác phẩm thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Sau ghi nhận khởi đầu tệ nhất về doanh thu trong toàn bộ MCU, "The Marvels" đứng vị trí thứ 3 với 10,2 triệu USD từ 4.030 rạp, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ của phim lên 65 triệu USD và toàn cầu hơn 161 triệu USD.

Bộ phim có kinh phí sản xuất 270 triệu USD này là "bom tấn" hiếm hoi của MCU có thành tích kém ở phòng vé.

Ngoài 3 tác phẩm trên, Top 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua còn bao gồm:

4. Thanksgiving - 10,2 triệu USD

5. Five Nights at Freddy's - 3,5 triệu USD

6. The Holdovers - 2,7 triệu USD

7. Next Goal Wins - 2,5 triệu USD

8. Taylor Swift: The Eras Tour - 2,4 triệu USD

9. Priscilla - 2,3 triệu USD

10. Killers of the Flower Moon - 1,9 triệu USD./.