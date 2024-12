Chủ nhân tượng vàng Oscar Quan Kế Huy vào vai sát thủ trong phim hài hành động

Quan Kế Huy dẻo dai ở độ tuổi 50 trong phim hài hành động mới. (Ảnh từ phim)

Quan Kế Huy sẽ vào vai một sát thủ đã rửa tay gác kiếm trong phim mới “Yêu là đau” (Love Hurts). Hãng sản xuất là 87North Productions, tên tuổi đứng sau những phim hành động gây chú ý như “John Wick,” “Nobody” và “Bullet Train” (tựa Việt: Sát thủ đối đầu)

Vào vai một nhân viên bất động sản ở tuổi trung niên, Marvin (Quan Kế Huy) luôn gương mẫu và nhiệt huyết với công việc. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hiền lành và nhỏ bé ấy, anh là một sát thủ với quá khứ dữ dội, từng “nhẵn mặt” trong thế giới ngầm.

Đoạn trailer cho biết sau khi nhận một tấm thiệp ghi các nội dung “Love Hurts” và “Hiding ain’t living” (Sống không phải để trốn), Marvin buộc phải trở lại vai trò năm xưa. Đồng hành với anh còn có người cộng sự cũ xinh đẹp và cá tính Rose (Ariana DeBose). Đối đầu với Marvin là người em trai đã phản bội anh để theo con đường gian tà, do tài tử Hong Kong (Trung Quốc) Ngô Ngạn Tổ thủ vai.

“Yêu là đau” thuộc thể loại hài, hành động, võ thuật đặc trưng của 87North Production. Phong cách phim cùng nam chính châu Á tạo cho khán giả cảm giác xem một phim của Jackie Chan (Thành Long) trong thời hiện đại.

Ở độ ngũ tuần, Quan Kế Huy cho thấy sự dẻo dai với những pha võ thuật bắt mắt. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh trong một vai diễn trung tâm phim điện ảnh. Khán giả bình luận dưới video trailer thể hiện sự ủng hộ cho nam diễn viên, gọi việc giao vai chính cho anh là một sự công nhận xứng đáng và màn trở lại đáng mong đợi.

Màn tái xuất điện ảnh đầu tiên của Quan Kế Huy là vai phụ nhưng nổi bật trong "Everything everywhere all at once." (Ảnh từ phim)

Quan Kế Huy (Kế Huy Quan hay Jonathan Ke Quan) sinh năm 1971 tại Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trong một gia đình gốc Hoa. Sau khi cùng gia đình định cư tại Mỹ, anh bắt đầu sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Quan Kế Huy từng là sao nhí châu Á nổi bật, được yêu thích trong các phim như “Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984) và “The Goonies” (1985).

Nối tiếp những thành công ban đầu, anh dần biến mất khỏi màn ảnh vì cơ hội diễn xuất ít dần, sau đó chuyển sang làm các công việc như trợ lý đạo diễn, đạo diễn hành động.

Từ 2021, sau gần 20 năm rời xa ánh hào quang, Quan Kế Huy tái xuất trong vai phụ phim “Cuộc chiến đa vũ trụ” (Everything everywhere all at once, thắng 7/11 đề cử giải Oscar). Vai diễn mang về cho anh một tượng vàng Oscar và một giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phụ xuất sắc.

Sau thành công này, nam diễn viên 53 tuổi còn tham gia đóng một vai phụ khác trong series “Loki” mùa 2 (2023), lồng giọng trong “Kungfu Panda 4,” nhận vai chính trong series truyền hình "American born Chinese" (tạm dịch: Người Mỹ gốc Hoa) của Disney.

“Yêu là đau” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 7/2/2025.

Trailer phim: