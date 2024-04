Một cảnh trong phim 'Civil War.' (Nguồn: A24)

Phim "Civil War" (tựa chiếu tại Việt Nam: "Ngày tàn của đế quốc") tiếp tục giành vị trí quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ hai.

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, "Civil War" thu thêm 11,1 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần qua.

Như vậy, sau 2 tuần công chiếu, phim của hãng A24 (có trụ sở tại New York) đã thu về tổng cộng 44,9 triệu USD từ các cụm rạp tại Bắc Mỹ.

Có kinh phí sản xuất 50 triệu USD, "Civil War" do Alex Garland viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Nick Offerman và Jesse Plemons.

Khẳng định nguồn cảm hứng điện ảnh thường đến từ những chủ đề nóng và đang được xã hội quan tâm, Alex Garland thể hiện phong cách làm phim độc đáo của mình khi đặt khán giả vào trung tâm cơn ác mộng của Mỹ.

Lấy bối cảnh giả tưởng về một tương lai gần, phim theo chân một nhóm phóng viên quả cảm đi khắp nước Mỹ, trong bối cảnh cuộc nội chiến lần thứ hai đang leo thang nhanh chóng và nhấn chìm cả nước trong chia rẽ và bạo lực.

Độ tàn khốc của xung đột được tái hiện qua những bức hình do các phóng viên ghi lại, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của báo chí đối với cuộc sống và trong các giai đoạn lịch sử. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 48% số người xem "Civil War" tò mò về phần phim tiếp theo.

Cách biệt không xa so với "Civil War" là phim mới ra mắt Abigail của hãng Universal, với doanh thu 10,2 triệu USD. Đây là doanh số mở màn khá tốt đối với một bộ phim thuộc thể loại kinh dị.

Phim kể về vụ bắt cóc tống tiền kỳ dị và kinh hoàng, lấy cảm hứng từ tác phẩm Dracula’s Daughter năm 1936. Một nhóm người tiến hành vụ án bắt cóc cô con gái nhỏ của một gia đình giàu có và quyền lực trong “thế giới ngầm” để đòi được khoản tiền chuộc 50 triệu USD.

"Godzilla x Kong: Đế chế mới" tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ "Godzilla x Kong: Đế chế mới" là phần tiếp theo của siêu phẩm "Godzilla vs. Kong" (phát hành năm 2021), đồng thời là phần thứ 5 trong loạt phim thuộc vũ trụ điện ảnh quái thú MonsterVerse.

Tại căn biệt thự cũ ở nơi biệt lập khỏi thành phố, những kẻ bắt giữ này đột ngột bị tấn công và họ phát hiện ra rằng đã bị nhốt lại với một cô bé không hề bình thường, cùng với nỗi sợ rình rập ngày càng tăng.

Xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua là bộ phim về quái thú "Godzilla x Kong: The New Empire" với 9,5 triệu USD.

Kế đến là tác phẩm mới thuộc thể loại chiến tranh có nhan đề "The Ministry of Ungentlemanly Warfare," do Guy Ritchie đạo diễn, đạt doanh thu 9 triệu USD, trong khi vị trí thứ 5 thuộc về phim hoạt hình hài hước "Spy x Family Code: White," với 4,9 triệu USD.

Những cái tên còn lại trong danh sách top 10 phim ăn khách nhất tuần qua:

6. Kung Fu Panda 4 - 4,6 triệu USD

7. Ghostbusters: Frozen Empire - 4,4 triệu USD

8. Dune: Part Two - 2,9 triệu USD

9. Monkey Man - 2,2 triệu USD

10. The First Omen - 1,7 triệu USD.