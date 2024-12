Disney làm lại phim về Công chúa tóc mây theo phiên bản người thực

Phim "Tangled". (Ảnh: Alamy )

Hãng Disney vừa công bố dự án phim live-action (hành động trực tiếp) mới mang tên "Tangled," một phiên bản tái hiện của bộ phim hoạt hình nổi tiếng về Công chúa tóc mây Rapunzel năm 2010.

Phim sẽ do Michael Gracey đạo diễn, người nổi tiếng với tác phẩm "The Greatest Showman."

Kịch bản cho "Tangled" do Jennifer Kaytin Robinson chấp bút, người đã có kinh nghiệm với các bộ phim như "Do Revenge" và "Thor: Love And Thunder."

Câu chuyện của "Tangled" xoay quanh công chúa Rapunzel, một cô gái sở hữu mái tóc dài kỳ diệu. Trong phiên bản hoạt hình, Rapunzel do Mandy Moore lồng tiếng, được giải cứu khỏi tháp giam cầm bởi một tên cướp tên Flynn Rider do Zachary Levi thể hiện.

Bộ phim đã thu về 592 triệu USD trên toàn cầu, mặc dù chi phí sản xuất lên đến 260 triệu USD.

"Tangled" không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và đã giành được đề cử Oscar cho bài hát "When Will My Life Begin."

Disney đã từng thực hiện nhiều phiên bản live-action cho các bộ phim hoạt hình kinh điển như "The Lion King," "Beauty And The Beast" và "Aladdin."

Tuy nhiên, việc tái hiện "Tangled" chỉ 14 năm sau khi phiên bản hoạt hình ra mắt khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính cần thiết của dự án này. Dù vậy, các phiên bản live-action của Disney vẫn là một nguồn thu lớn cho hãng phim.

Ngoài "Tangled," Disney cũng đang phát triển các dự án live-action khác như "Snow White" và "Lilo & Stitch," dự kiến ra mắt vào năm 2025, cùng với Moana vào năm 2026. Thông tin chi tiết về dàn diễn viên cho "Tangled" vẫn chưa được công bố.

Dự án này hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới mẻ về câu chuyện cổ tích kinh điển của Rapunzel.

Live-action là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những tác phẩm điện ảnh, truyền hình hoặc trò chơi điện tử mà các nhân vật và cảnh quay được thực hiện bằng con người thật và cảnh vật thật, trái ngược với hoạt hình hay đồ họa máy tính.

Điều này có nghĩa là các diễn viên thực sự đóng vai các nhân vật và môi trường xung quanh cũng được tạo dựng một cách chân thực nhất có thể./.

