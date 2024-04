"Godzilla x Kong: Đế chế mới" tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Kong (phải) và Godzilla hợp tác đánh bại kẻ thù trong phim mới. (Nguồn: Warner Bros)

Bộ phim về đề tài quái thú "Godzilla x Kong: The New Empire" của Warner Bros. và Legendary Pictures tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với tổng doanh thu ước tính 31,7 triệu USD, theo dữ liệu từ công ty thống kê Comscore.

"Godzilla x Kong: The New Empire" (tựa chiếu tại Việt Nam: "Godzilla x Kong: Đế chế mới") là phần tiếp theo của siêu phẩm "Godzilla vs. Kong" (phát hành năm 2021), đồng thời là phần thứ 5 trong loạt phim thuộc vũ trụ điện ảnh quái thú MonsterVerse.

Tính đến hết ngày 7/4, bộ phim đã đạt doanh thu 361 triệu USD trên toàn cầu, trong đó tại Bắc Mỹ là 135 triệu USD.

Có kinh phí sản xuất 135 triệu USD, "Godzilla x Kong: The New Empire" do nhà làm phim Adam Wingard đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên quen thuộc Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns và nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Fala Chen…

Godzilla đại diện thế giới quái thú Titan bảo vệ thiên nhiên, còn Kong đại diện loài khỉ khổng lồ bảo vệ nhân loại.

Phần phim mới về hai sinh vật huyền thoại này lấy bối cảnh vài năm sau cuộc chiến trong tác phẩm "Godzilla vs Kong" (Godzilla đại chiến Kong - phát hành năm 2021).

Trong lần trở lại này, Godzilla và Kong - vốn là hai "kẻ thù truyền kiếp" - sẽ phải dẹp mối thù qua một bên, để đương đầu quái vật hung ác ở Trái Đất Rỗng (Hollow Earth), trong một nhiệm vụ chung mang tính sống còn là bảo vệ loài người trước nguy cơ diệt vong.

Bộ phim đào sâu hơn vào phần lịch sử của những Titan, nguồn gốc cũng như những bí ẩn tại Đảo Đầu Lâu, đồng thời khám phá trận chiến thần thoại đã tạo nên những sinh vật phi thường và sự gắn kết của chúng với loài người.

Đạo diễn Adam Wingard đã “nâng cấp” cả về diện mạo và sức mạnh cho bộ đôi sinh vật huyền thoại này trong phần phim mới.

Godzilla vẫn có ngoại hình khủng long, với khả năng bắn tia laser cùng nguồn sức mạnh màu xanh phát sáng trên các gai dọc sống lưng, nhưng được bổ sung nguồn năng lượng nguyên tử mới và nguồn sáng màu hồng.

Trong khi đó, Kong cũng được trang bị thêm vũ khí mới ngoài chiếc búa quen thuộc là một găng tay thép màu vàng, nhằm tăng khả năng thực chiến.

Nếu ở phần trước, Godzilla và Kong cùng chiến đấu chống cỗ máy Mechagodzilla có bề ngoài giống Godzilla thì lần này, quái thú phản diện Skar King có bộ lông màu cam đỏ và gương mặt dữ tợn, đang cai trị thế giới ngầm có bầy tinh tinh và nhiều loài quái thú khác nhau.

Skar King có khả năng sai khiến quái vật bò sát Shimo với hơi thở băng giá có thể làm tê liệt đối thủ. Cả hai trở thành đối thủ chính của Godzilla và Kong.

"Godzilla x Kong: The New Empire" khiến khán giả choáng ngợp với khung cảnh hùng vĩ của rừng nhiệt đới, núi đồi, thác nước, đến chuỗi hang động kỳ bí dưới lòng đất và “no mắt” với những trận thư hùng dữ dội giữa các sinh vật khổng lồ.

Màn ảnh thế giới "rung chuyển" với hàng loạt bom tấn đặc sắc "Godzilla x Kong: The New Empire" - dự án thứ 5, đồng thời tác phẩm kỷ niệm 10 năm thành lập MonsterVerse - đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu công chiếu.

Tại Việt Nam, bộ phim được dán nhãn K – khán giả dưới 13 tuổi có thể xem phim khi có phụ huynh hoặc người giám hộ đi kèm, tương tự với nhãn PG-13 của bộ phim tại thị trường Bắc Mỹ.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua là bộ phim hành động ly kỳ "Monkey Man" của hãng Universal. Trong tuần đầu công chiếu, tác phẩm này đạt doanh thu 10,1 triệu USD.

Bộ phim hài siêu nhiên "Ghostbusters: Frozen Empire" của Sony Pictures đứng vị trí thứ 3 với 9 triệu USD thu được trong tuần thứ 3 ra rạp, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 88,8 triệu USD.

Các tác phẩm còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ cuối tuần qua:

4. The First Omen - 8,4 triệu USD

5. Kung Fu Panda 4 - 7,9 triệu USD

6. Dune: Part Two - 7,2 triệu USD

7. Someone Like You - 3 triệu USD

8. Wicked Little Letters - 1,6 triệu USD

9. Arthur the King- 1,5 triệu USD

10. Immaculate - 1,4 triệu USD./.