Chứng khoán Phố Wall lập kỷ lục sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất

Giao dịch viên trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên 12/6, chỉ số S&P 500 và Nasdaq trên Phố Wall lập kỷ lục mới sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 5.421,03 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,5% lên 17.608,44 điểm. Đây là mức đóng cửa kỷ lục thứ ba liên tiếp của hai chỉ số này. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 38.712,21 điểm.

Ngày 12/6 theo giờ địa phương (rạng sáng 13/6 theo giờ Việt Nam), sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25-5,50%.

Ngân hàng trung ương này đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay thay vì 3 lần như dự báo trước đó đưa ra vào tháng 3/2024.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,3% trong tháng 5/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với tháng trước và vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế. Tốc độ tăng giá chậm lại đáng kể so với mức đỉnh khoảng 9% vào năm ngoái, nhưng lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã hoan nghênh dữ liệu lạm phát nhưng nói thêm rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần xem xét thêm chỉ số lạm phát trước khi có đủ niềm tin để xem xét cắt giảm lãi suất.

Chuyên gia Art Hogan của công ty quản lý tài sản B Riley Wealth Management đánh giá báo cáo lạm phát là tín hiệu tích cực đồng thời cho rằng các nhà đầu tư sẵn lòng giảm bớt kỳ vọng vào chính sách cắt giảm lãi suất để nhận được số liệu kinh tế tốt hơn.

Phiên này, Apple một lần nữa trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, khi soán ngôi của Microsoft. Giá cổ phiếu của “táo khuyết” đã tăng gần 4% lên mức kỷ lục 215,04 USD/cổ phiếu, nâng mức định giá thị trường của hãng lên 3.290 tỷ USD, cao hơn mức 3.240 tỷ USD của Microsoft. Đây là lần đầu tiên Microsoft tụt lại phía sau Apple sau 5 tháng.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 15,78 điểm (1,23%) lên 1.300,19 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,9 điểm (0,77%) lên 248,31 điểm./.

