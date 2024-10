Chuyển đổi số hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tây Ninh, Vĩnh Long diễn ra từ ngày 9-10/10 tập trung vào hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thái Nguyên: Thanh niên phải là lực lượng tiên phong chuyển đổi số

"Thanh niên phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia." Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong hai ngày 9-10/10.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ 2024-2029, thanh niên Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đối với việc triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên. Trong đó, thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người và xác định là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đây là thế hệ những người trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, hội nhập tốt, được tiếp xúc với công nghệ và kỹ thuật mới.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi;" đồng thời, nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và “Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2030."

Những năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên luôn đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính; thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ đi đầu trong triển khai giao thông số, tiên phong trong sử dụng dịch vụ thu phí không dừng...

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa VII gồm 43 người. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa VI tiếp tục được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VII.

Thanh niên biên giới Tây Ninh đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Ngày 10/10, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra với sự tham gia của 199 thanh niên tiêu biểu.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đại hội đã hiệp thương cử chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã đạt được; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, sự phát triển của kinh tế-xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong đó chú trọng và quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ; chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ.

Hội khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi sáng tạo về công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong phát triển kinh tế.

Theo Báo cáo chính trị của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội phấn đấu 100% cán bộ được quán triệt, học tập và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội, được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

Hội đặt mục tiêu 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; 200.000 lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử…

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ với Bác Hồ," tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác....”

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Trúc Mai phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hội tăng cường đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình;” thực hiện hiệu quả chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi trên không gian mạng..."

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã biểu dương những nỗ lực và cống hiến của Hội cũng như toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề nghị, Đại hội nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; từ đó nghiên cứu, cụ thể hóa thành các giải pháp cụ thể trong công tác Hội nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên; lấy phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" làm trọng tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành; chú trọng việc hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Vĩnh Long: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 191 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 122.000 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa mới gồm 31 người. Anh Mai Thanh Hồ được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Với khẩu hiệu “Thanh niên Vĩnh Long-Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, khởi nghiệp," Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2024-2029 phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

Hằng năm, hỗ trợ 10.000 thanh niên tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số; giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp có ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp hỗ trợ…

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Long khóa VI và các cơ sở Hội trực thuộc tiếp tục lan tỏa việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp cụ thể, phù hợp.

Các cấp hội cần quan tâm chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, tăng cường các hoạt động khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ hội viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đạt và vượt 10 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó có 7 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội. Thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi," các cấp bộ Hội đã thực hiện 75 công trình thanh niên cấp tỉnh, 615 công trình thanh niên cấp huyện, 3.309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; thành lập mới 13 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ được 424 ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Thanh niên Long An tiên phong trong chuyển đổi số

Tỉnh Đoàn Long An vừa ra mắt Chuyên trang thông tin số hóa lịch sử Tuổi trẻ Long An, địa chỉ https://mobifone.one/tinhdoanlongan/.

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, trang thông tin thể hiện tinh thần tiên phong chuyển đổi số của thanh niên Long An, qua đó góp phần tuyên truyền quảng bá, xây dựng hình ảnh gần gũi, sinh động, chân thật, dễ tìm hiểu nhất về các di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Long An tiên phong chuyển đổi số”. (Ảnh: Báo Long An)

Các di tích lịch sử-văn hóa được Mobifone Long An phối hợp thực hiện theo công nghệ 360 độ, trực quan sinh động, giới thiệu thông tin chi tiết các di tích văn hóa-lịch sử.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đội hình IT xanh các cấp thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cài đặt các ứng dụng tiện ích như Long An số, VNeID, chữ ký số cá nhân... góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến chính quyền số trên địa bàn thành phố Tân An cũng như trong toàn tỉnh. Đồng thời tích cực triển khai hàng loạt hoạt động chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều công trình thanh niên lan tỏa hoạt động chuyển đổi số tới cộng đồng như “Thư viện số;” “Số hóa địa chỉ đỏ," tuyến đường không sử dụng tiền mặt và “Số hóa tuyến đường..."

Theo chủ trương chuyển đổi số tại Long An, kết quả các mục tiêu cơ bản chuyển đổi số năm 2023 đã đạt 3 tiêu chí sau: 88% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; trên 30% dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử; trên 75% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

Có 2 tiêu chí chưa đạt: trên 20% dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân; trên 60% dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2024, các chỉ tiêu ưu tiên thực hiện chuyển đổi số là: 90% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến; 70% hồ sơ nộp trực tuyến; 30% hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công.

Để góp phần tuyên truyền, VNPT Long An bố trí nhân viên ngồi tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vừa truyền thông vừa hướng dẫn người dân thực hiện chữ ký số. Có 80% người dân sau khi được hướng dẫn sẽ sử dụng.

Thanh niên là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, hiện với gần 4.000 đoàn viên thuộc 188 Đội hình IT xanh và Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn, Tỉnh Đoàn Long An hy vọng thời gian tới, thanh niên sẽ tiếp tục nỗ lực đi đầu trong vai trò tiên phong trong ứng dụng cũng như hướng dẫn người dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong cuộc sống./.

