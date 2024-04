Chuyên gia HSBC: Xuất khẩu, FDI tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam

HSBC giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP 6,0% của Việt Nam cho năm nay. (Ảnh: Vietnam+)

"Việt Nam đang đi đúng hướng để chứng kiến triển vọng tăng trưởng tốt hơn trong năm 2024 dù sẽ cần thời gian để sự phục hồi lan tỏa rộng khắp. Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP 6,0% cho năm nay nhưng điều chỉnh dự báo theo quý với kỳ vọng sự phục hồi sẽ lan rộng hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2024"

Đây là nhận định của Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC trong báo cáo “Vietnam at a glance: Bình tĩnh tiến bước” được ngân hàng này công bố ngày 5/4.

Xuất khẩu, FDI tiếp tục là điểm sáng

Bà Yun Liu - chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC đánh giá lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu bên ngoài tiếp tục lấy lại phong độ trước đây. Xuất khẩu trong tháng Ba tăng trưởng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng cả quý 1 lên 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do một đợt đi lên của chu kỳ điện tử, được hưởng lợi nhờ đóng vai trò trung tâm sản xuất quan trọng cho điện thoại thông minh của Samsung. Điều này có chút khác biệt so với các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore vốn chuyên sâu về bộ vi xử lý sử dụng trí tuệ nhân tạo (chip AI).

Bên cạnh điện tử, sự phục hồi của xuất khẩu tiếp tục lan rộng sang những ngành hàng khác như dệt may và da giày, mặc dù đóng góp vào tăng trưởng kinh tế vẫn còn thấp. Thêm nữa, mặc dù tăng trưởng nhập khẩu cũng phục hồi lên mức hai con số trong quý 1/2024, thặng dư thương mại tăng lên 8 tỷ USD, vượt mức bình quân tháng của năm 2023 trên 10%.

FDI mới tiếp tục là một điểm sáng với 65% dòng vốn chảy vào sản xuất

Trong khi thương mại ngắn hạn sẽ sớm cất cánh, triển vọng dài hạn của FDI tiếp tục là một điểm sáng. Vốn FDI đầu tư mới trong quý 1/2024 tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước, 65% trong số đó tập trung vào lĩnh vực trụ cột là sản xuất, phần còn lại rót vào bất động sản.

Bà Yun Liu cho biết khi xem xét nơi xuất phát của vốn đầu tư, điểm thú vị là Singapore đã giành "ngôi vương" là quốc gia cung cấp FDI lớn nhất vào Việt Nam, với tỷ lệ ấn tượng là 50%.

Du lịch duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo đánh giá của các chuyên gia HSBC, Việt Nam đã khởi đầu năm 2024 với kết quả GDP hơi thấp hơn kỳ vọng. Tăng trưởng GDP quý 1/2024 đạt mức 5,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo của HSBC và thị trường là 6,4% so với cùng kỳ. Theo HSBC, dù vậy không có nghĩa là sự phục hồi bị ảnh hưởng mà ngược lại.

Khách quốc tế đến Hà Nội những ngày đầu năm. (Ảnh: Vietnam+)

HSBC chỉ ra khu vực dịch vụ chỉ tăng trưởng 6,1% trong quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước. Quá trình phục hồi tiếp tục diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, trong đó, các lĩnh vực trong nước bị tụt lại phía sau so với các lĩnh vực bên ngoài.

Cụ thể, dịch vụ "thông tin và truyền thông" tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp đã chậm lại từ quý 4/2023, còn lĩnh vực bất động sản vẫn đóng góp ít ỏi cho tăng trưởng kinh tế, phản ánh sự suy yếu kéo dài trong chu kỳ bất động sản. Trong khi đó, tăng trưởng kinh doanh bán lẻ chưa trở lại mức xu hướng trước đại dịch, so với xu hướng này thì vẫn còn hụt đáng kể khoảng 10%. Mặc dù chu kỳ xuất khẩu của Việt Nam đã bắt đầu nhìn thấy tín hiệu phục hồi nhưng vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành một cú hích đáng kể cho các lĩnh vực trong nước.

Tuy nhiên, các dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lần đầu tiên kể từ COVID-19, số lượng du khách đến Việt Nam hàng tháng gần chạm mốc 1,6 triệu người, tăng 13% so với mức trước đại dịch.

Sau khi Singapore trở thành quốc gia đầu tiên trong ASEAN chứng kiến du khách Trung Quốc gần như trở lại hoàn toàn vào tháng Hai, Việt Nam cũng theo sát cuộc đua này với tỷ lệ phục hồi lên đến 90% trong tháng Ba.

Du khách đến Việt Nam trong tháng Ba đã vượt mức trước đại dịch

Nguyên nhân một phần là nhờ nỗ lực không ngừng của Việt Nam nhằm khôi phục lại các chuyến bay với Trung Quốc, hiện đã đạt gần 80% của mức trước đại dịch. Mặc dù lượng du khách Trung Quốc sang ASEAN gần đây đã tăng lên tích cực nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện hơn nữa. Điều đáng khích lệ là các cơ quan quản lý đang xem xét mở rộng danh sách miễn thị thực.

Lãi suất được giữ ổn định

Chuyên gia HSBC cũng cho biết lạm phát toàn phần tháng Ba chứng kiến mức sụt giảm 0,2% so với tháng trước do điều chỉnh giá giai đoạn Tết, dẫn đến lạm phát tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thấp so với dự báo của HSBC và thị trường là 4,2%, tỷ lệ này vẫn duy trì tăng...

Lạm phát tăng nhẹ. (Ảnh: Vietnam+)

“Mặc dù giá thực phẩm hàng tháng giảm, lạm phát gạo tiếp tục tăng ở mức hai con số. Chúng ta cần tiếp tục cẩn trọng với rủi ro tăng lạm phát thực phẩm và năng lượng, chúng tôi không kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp nới lỏng trong tương lai gần. Chúng tôi cũng dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ổn định ở 4,5% trong giai đoạn này và tới năm 2025,” bà Yun Liu đưa ra nhận định./.