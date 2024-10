Cơ hội mới để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn hội đàm với Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Vương quốc Anh (NAO UK) Gareth Davies tại London. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Catherine West, cho rằng Việt Nam và Anh có những cơ hội mới để tăng cường quan hệ hợp tác vốn đã phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua dựa trên nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược.

Quốc vụ khanh West đã đưa ra thông điệp như vậy khi tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại London vào tối 17/10 theo giờ địa phương.

Tại sự kiện này, Quốc vụ khanh Catherine West khẳng định Chính phủ mới của Anh quyết tâm hợp tác với các đối tác ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giải quyết các thách thức toàn cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bà Catherine West cho biết cam kết của Việt Nam về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 là minh chứng cho vai trò đi đầu và tầm nhìn Việt Nam trong tương lai, khẳng định Anh tự hào là đối tác trong hành trình này khi cùng với Việt Nam và các đối tác châu Âu tham gia quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Theo Quốc vụ khanh, hợp tác về khí hậu và năng lượng sạch sẽ hỗ trợ thương mại song phương, cảm ơn Việt Nam đã sớm ủng hộ Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định giúp bổ sung cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh với mức thuế quan ưu đãi hơn nữa và mở ra những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung như tăng trưởng bền vững và thịnh vượng kinh tế.

Bà cũng chỉ ra những thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng như giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số và các ngành công nghiệp tiên tiến. Quốc vụ khanh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong những lĩnh vực này trong chuyến thăm Việt Nam của bà vào tuần tới, khẳng định hai nước là đối tác mạnh mẽ, không chỉ trong quan hệ song phương mà cả trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh Bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố cách đây 79 năm thể hiện khát vọng mãnh liệt của nhân dân Việt Nam về độc lập, tự do và hạnh phúc, đặt nền móng cho một Nhà nước của dân, vì dân, do dân và mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết trong quá trình xây dựng đất nước, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức để giữ gìn bản sắc dân tộc và đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đầy cảm hứng. Việt Nam ngày nay trở thành một trong những nền kinh tế cởi mở và năng động nhất châu Á-Thái Bình Dương, là đầu mối quan trọng của các liên kết kinh tế khu vực.

Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ khẳng định Việt Nam là miền đất của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách du lịch nước ngoài.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Anh, Đại sứ cho biết năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, khẳng định hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trong những năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh tin cậy chính trị được củng cố thông qua việc trao đổi thường xuyên các đoàn cấp cao, viện dẫn chuyến thăm của Quốc vụ khanh Catherine West đến Việt Nam vào tuần tới là một ví dụ sinh động.

Đầu tư và thương mại tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng-an ninh, giáo dục, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ cũng đang phát triển mạnh mẽ. Hai bên đang hợp tác chặt chẽ nhằm tạo ra những động lực mới cho quan hệ đối tác song phương, trong đó có lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và tài chính xanh.

Ở cấp khu vực và toàn cầu, hai nước cùng nỗ lực thúc đẩy thương mại tự do và phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Hiến chương Liên hợp quốc, hướng tới một cấu trúc khu vực cởi mở, toàn diện và quản trị toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của chính phủ và nhân dân Anh cũng như của các cơ quan Ngoại giao tại Anh và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với cộng đồng người Việt tại Anh vì những đóng góp cho sự thịnh vượng và đa dạng văn hóa của Anh và cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại lễ kỷ niệm, khách mời được thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sỹ violon và piano Việt Nam và quốc tế, và trải nghiệm nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, buổi lễ để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, bạn bè Anh và quốc tế và khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở sở tại./.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Vương quốc Anh lần thứ 5 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Anh tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.