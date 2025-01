Công an tỉnh Quảng Ninh kịp thời cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, khoảng 14 giờ, ngày 24/1, Đại úy Đoàn Việt Dũng thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện vụ tai nạn giao thông tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long.

Người bị nạn là anh Đỗ Văn Chung, sinh năm 1984, trú tại tổ 5, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, nằm bất tỉnh giữa đường, có nhiều vết thương vùng đầu, người, hơi thở yếu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Phát hiện tình huống xấu, Đại úy Đoàn Việt Dũng nhanh chóng kiểm tra vết thương, sơ cứu cho nạn nhân; đồng thời gọi điện cho xe cấp cứu và người thân nạn nhân, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại bệnh viện, nạn nhân được các bác sỹ nhanh chóng cấp cứu và đã cơ bản ổn định sức khỏe sau vụ tai nạn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hành động giúp đỡ người dân của Đại úy Đoàn Việt Dũng đã nhận được sự cảm kích từ phía gia đình người gặp nạn và người dân. Qua đó, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Quảng Ninh vì nhân dân phục vụ.

Thời gian nghỉ Tết từ ngày 25/1 (tức 26 Tết) đến hết ngày 28/1 (29 Tết), Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường 171 cán bộ, chiến sỹ, gồm 91 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 80 người tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an xuống Công an cấp huyện, Công an cấp xã để đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân vui Tết, đón Xuân./.

