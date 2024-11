Công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024

Lắp ráp điện thoại thông minh tại Công ty Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên-Khu Công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Bảng xếp hạng ghi nhận và tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định; qua đó cho thấy bản lĩnh kiên cường, vượt sóng gió biến động bất ngờ từ bối cảnh quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế đất nước quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Năm nay, có 2 danh sách là: Top 10 Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024, bao gồm những thương hiệu như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Trong khu vực tư nhân có Top 10 Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024, bao gồm: Tập đoàn Vingroup-Công ty CP, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý Doji, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Bảng xếp hạng VNR500 đã bước sang năm thứ 18 với nhiều đóng góp, qua đó giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo kết nối với những doanh nhân, học giả hàng đầu thế giới thông qua hàng loạt hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu.

Dây chuyền chuyên dập, đúc, mạ, lắp ráp các linh kiện điện tử phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Vietnam Report cho hay qua khảo sát kết quả thống kê từ Bảng xếp hạng VNR500 năm 2024 cho thấy lĩnh vực công nghiệp-xây dựng vẫn là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế với số lượng doanh nghiệp áp đảo cho dù tổng doanh thu có sự giảm nhẹ khoảng 0,7% so với năm trước. Trong khi đó, ở nhóm lĩnh vực dịch vụ, tổng doanh thu đã được cải thiện tăng 13,7% so với năm trước.

Các doanh nghiệp ngành tài chính đạt mức tăng trưởng hơn 23,1% tổng doanh thu so với cùng kỳ. Còn với nhóm nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản do phải đối mặt với những diễn biến khó khăn chưa có đơn hàng mới trong năm 2023 dẫn đến tổng doanh thu cuối năm có sự suy giảm nhẹ 7,8% so với năm trước.

Xét về các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNR500 2024, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có chiều hướng giảm, lần lượt giảm 0,7% và 2% so với năm trước xét trên tổng thể toàn bảng xếp hạng; trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu tốt hơn so với khu vực Nhà nước và tư nhân.

Cùng chung xu hướng với ROA, ROE, tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) bình quân ghi nhận mức giảm 0,2% xét trên tổng thể; trong đó khu vực Nhà nước và tư nhân có chung xu hướng giảm lần lượt 1,9% và 2,4%, khu vực FDI ghi nhận tăng 0,1% so với năm trước, ông Vinh nhấn mạnh./.

