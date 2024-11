Đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 8/11, tại thành phố Trùng Khánh, dự tọa đàm Việt Nam-Trung Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 và thăm làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc chưa tương xứng với quan hệ tốt đẹp, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; doanh nghiệp hai nước cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Cùng tham dự tọa đàm có các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam, lãnh đạo thành phố Trùng Khánh và đông đảo đại diện doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp là yếu tố hết sức quan trọng, tạo những cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Để cụ thể hóa các cam kết, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, Việt Nam là hết sức quan trọng.

Đặc biệt, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã thống nhất nâng tầm Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn."

Trong đó, với nội dung thứ 3 "hợp tác thực chất sâu sắc hơn," hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đã trở thành một điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước với một số kết quả nổi bật.

Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 4 lần; đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN.

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng hơn 7 lần, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6/148 của Việt Nam. Trong năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới ở Việt Nam.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Trùng Khánh luôn là địa phương có truyền thống hữu nghị, gắn bó với Việt Nam; là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều năm hoạt động cách mạng.

Trùng Khánh có vị trí quan trọng, vị thế đặc biệt, là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, logistic hàng đầu của khu vực miền Tây Trung Quốc, điểm tựa quan trọng của chiến lược “Đại khai phát miền Tây” và sáng kiến “Con đường tơ lụa trên bộ,” khởi điểm của Hành lang vận tải trên biển trên bộ mới, trung tâm quan trọng của tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu.

Những năm gần đây, giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Trùng Khánh và các địa phương Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh.

Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm 2024 đã đạt 4,2 tỷ USD, Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh trong ASEAN.

Trong 2 năm liên tiếp 2023-2024, đều đã có đoàn lãnh đạo thành phố Trùng Khánh thăm và làm việc với các địa phương, đối tác Việt Nam.

Các đại biểu cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam còn rất lớn và rộng mở. Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này của Thủ tướng, với việc hai bên đã chính thức xác nhận thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Trùng Khánh, các địa phương lân cận với các địa phương Việt Nam sẽ phát triển lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn, mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và người dân hai bên.

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm tương đồng, gần gũi giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc cả về tự nhiên, văn hóa, lịch sử. Theo đó, hai nước có “núi liền núi, sông liền sông,” lịch sử quan hệ lâu đời, tình hữu nghị “vừa là đồng chí vừa là anh em.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu hai nước dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, sau các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang có nền tảng chính trị vững chắc, nền tảng văn hóa tương đồng, nền tảng pháp lý thuận lợi, nền tảng thị trường rộng mở và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thủ tướng cho rằng với những nền tảng đó, rất cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa. Lũy kế đến hết tháng 10/2024, Trung Quốc có gần 5.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 30 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2024, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới và đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư đăng ký. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 172 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt 190,9 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cho rằng, những kết quả này chưa tương xứng với quan hệ tốt đẹp, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng dành thời gian chia sẻ về những yếu tố nền tảng, các định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại và hội nhập, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội… để các doanh nghiệp hai nước yên tâm hợp tác, đầu tư.

Theo đó, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách quốc phòng 4 không, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhà đầu tư yên tâm làm ăn ổn định, lâu dài.

Cùng với đó, phát triển văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần, thực hiện quốc tế nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng lưới an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về xây dựng thể chế thông thoáng, phát triển hạ tầng chiến lược và đào tạo nhân lực chất lượng cao, theo định hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, lành mạnh, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh chóng, giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm…

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, “cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.”

Thủ tướng cho biết đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với 65 thị trường hàng đầu thế giới. Đầu tư vào Việt Nam sẽ có cơ hội với 65 thị trường trên thế giới.

Năm 2023, Việt Nam thu hút FDI đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022; vốn FDI thực hiện đạt 23,2 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trong 10 tháng đầu năm 2024, thu hút FDI đạt 27,3 tỷ USD tăng 2,0%; vốn FDI thực hiện đạt 19,6 tỷ USD, tăng 8,8%.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò kết nối hai nền kinh tế, cả về kết nối cứng, kết nối mềm, kết nối giao thông, hạ tầng viễn thông…, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, cùng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho hai nước và nhân dân hai nước, cùng nhau phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Về các đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết hiện hai nước đang triển khai hải quan thông minh để đơn giản hóa thủ tục thông quan.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai nước đã và đang triển khai các chính sách liên quan phát triển hạ tầng logistics, hỗ trợ về tài chính, hợp tác kỹ thuật, đặc biệt là tập trung phát triển các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bao bì, mẫu mã hàng hóa…

Ngay tại tọa đàm, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực, gồm MOU giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty Vận hành hành lang đường bộ, đường biển mới; thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt và Công ty Quản lý chuỗi cung ứng Yuxinou (Trùng Khánh); MOU giữa Viettel Post và Tập đoàn Sunwah; MOU giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty Sinotrans; Tập đoàn T&T Group và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cospowers, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goldwind International Holdings của Trung Quốc hợp tác tác sản xuất pin lưu trữ năng lượng và phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng…/.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, sáng 8/11/2024, tại thành phố Trùng Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.