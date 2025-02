Cộng đồng người Việt tại Lào hướng về nguồn cội trong dịp Rằm tháng Giêng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 12/2, chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức Lễ Thượng nguyên, hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu, Rằm tháng Giêng để hướng về tổ tiên, nguồn cội.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo Phật tử, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Lào đã có mặt tại chùa Phật Tích để dâng hương lễ Phật, cùng tham dự cầu cho 2 đất nước Việt Nam và Lào phát triển, thịnh vượng, cầu cho nhà nhà được bình an, hạnh phúc trong năm mới.

Dưới sự điều hành của Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích, các Phật tử cùng nhau thực hiện các nghi lễ cầu an, tụng kinh, niệm Phật, nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn; đất nước hưng thịnh, phát triển; người dân có 1 năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, no ấm, hạnh phúc, công việc suôn sẻ, hanh thông và cùng hướng về những điều thiện.

Thượng tọa Thích Minh Quang mong muốn bà con Phật tử phát huy lòng từ bi bác ái, đoàn kết hơn nữa và tiếp tục hỗ trợ công tác Phật sự của nhà chùa, hướng về quê hương, đất nước.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và cộng đồng người Việt tại Lào cùng thưởng thức những món ăn chay đầy màu sắc, cùng những hương vị hấp dẫn và bổ dưỡng được chế biến bởi chính các đầu bếp của nhà chùa.

Theo kế hoạch của chùa Phật Tích, sáng 14/2, Thượng tọa Thích Minh Quang dự kiến cùng các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào thực hiện nghi lễ phóng sinh tại thị trấn Vangvieng, tỉnh Viêng Chăn, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 140km./.

