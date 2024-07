“Cú đúp” kỳ tích của thủ khoa khối A đến từ trường làng ở Thái Bình

Vũ Đình Thái, thủ khoa khối A và thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Theo kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, thủ khoa khối A năm nay là em Vũ Đình Thái, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Tây Thuỵ Anh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Thái đạt 29,6 điểm khối A, trong đó cả Vật lý và Hóa học đều đạt tuyệt đối 10 điểm, Toán 9,6 điểm. Thái cũng có điểm thi ấn tượng ở các môn khác với 8 điểm Ngữ văn; 8,75 điểm môn Sinh học và Ngoại ngữ 9,6 điểm.

Điều đặc biệt hơn nữa khi trước đó, Thái là thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội khi đạt 96,43/100 điểm, cao nhất trong tất cả các thí sinh tham gia trong 6 đợt thi đánh giá tư duy năm nay.

Năm lớp 12, Thái cũng xuất sắc giành giải Nhất môn Toán và giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình.

Gia đình không khá giả, mẹ mất từ khi Thái học lớp 7, một mình bố làm nông phải lo gánh vác kinh tế gia nên Thái không đi học thêm nhiều vì lo tốn kém. Nam sinh cũng cho hay việc học thêm không mang lại nhiều hiệu quả do tốc độ chậm, không phù hợp với bản thân. Bí quyết học tập của Thái là tập trung lắng nghe trên lớp, chịu khó làm các bài tập và tìm tài liệu tự học trên Internet. Em cũng giữ tinh thần học tập thoải mái, không quá áp lực và không đặt nặng về điểm số.

Trong kỳ thi đánh giá tư duy, do không có chủ định từ trước mà chỉ đăng ký thi do được bạn rủ, Thái chỉ có hai tuần để làm thử các đề tham khảo nhưng em vẫn đạt kết quả xuất sắc do có nền tảng kiến thức vững chắc.

Yêu thích công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo nên Thái dự định sẽ theo học tại Đại học FPT hoặc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thái chụp ảnh cùng các thầy giáo và các bạn. (Ảnh: NVCC)

Theo thầy Quách Đình Lương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh, Vũ Đình Thái là học sinh xuất sắc của trường. Em là thủ khoa đầu vào năm lớp 10 với môn Toán đạt 10 điểm tuyệt đối. Thái cũng luôn đứng đầu các kỳ thi do trường tổ chức, điểm thi các môn Toán, Lý, Hóa luôn đạt 10 điểm.

“Em có tư duy tốt, thành tích học tập xuất sắc nên tôi không bất ngờ về việc em đạt thủ khoa khối A Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kết quả này là xứng đáng với những nỗ lực của em và cũng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường,” thầy Lương chia sẻ.

Cũng theo thầy Lương, Thái không chỉ là học sinh giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, là bí thư chi đoàn năng động, gương mẫu và được các bạn yêu quý.

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 học giỏi toàn diện, điểm tổng kết trên 9 Hà Nhi đạt 57,85 điểm cho 6 môn thi, trong đó có ba môn đạt điểm 10 tuyệt đối là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Điểm các môn còn lại là Toán 8,8, Văn 9,25, và Ngoại ngữ 9,8 điểm.

Trong đợt kỷ niệm 55 năm thành lập trường, em là đội trưởng đội văn nghệ biểu diễn chào mừng. Em cũng là đại diện của trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện môn cờ vua.

Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, suy nghĩ chín chắn, Thái được các bạn ở lớp gọi là “anh Thái”.

“Em là học sinh xuất sắc, phấn đấu tốt trên nhiều mặt nên nhà trường rất muốn kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, Thái sinh tháng 11, xét theo ngày sinh thì chưa đủ tuổi nên chi bộ Đảng nhà trường đã viết giấy giới thiệu để em có thể sớm được kết nạp Đảng khi học lên đại học,” thầy Lương nói./.