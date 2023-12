Cục Hàng không: Tăng cường khai thác chuyến bay đêm trong dịp cao điểm Tết

Máy bay của các Hãng hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan tăng cường khai thác các chuyến bay đêm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết 2024 đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, căn cứ lịch bay đã được cục cấp phép cho các Hãng hàng không để xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự dự phòng), đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết.

Cục Hàng không đặc biệt lưu ý đến việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm; phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm công tác an ninh, an toàn và chất lượng lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm cả trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay dịp Tết Dương lịch Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không trong dịp nghỉ Tết Dương lịch nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, liên tục cho các cảng hàng không, VATM và các đơn vị phục vụ mặt đất để hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không thông suốt, không bị gián đoạn và bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

“Trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, các Hãng bay cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không, sân bay; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định đồng thời báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về cục để kịp thời xem xét, giải quyết./.