Củng cố vị thế dẫn đầu tại các thị trường trọng điểm, Gojek tạm biệt Việt Nam

Nhân viên Gojek giao đồ ăn cho khách hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gojek, nền tảng gọi xe và giao đồ ăn có trụ sở tại Indonesia đã quyết định nói lời tạm biệt với thị trường Việt Nam vào ngày 16/09/2024, trong một bước tiến chiến lược nhằm củng cố hoạt động kinh doanh.

Phía doanh nghiệp này cho biết quyết định trên phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của Công ty mẹ, Tập đoàn GoTo, công ty công nghệ lớn nhất tại Indonesia.

“Chúng tôi quyết định đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 9/2024,” Công ty Gojek cho biết trong một nội dung thông báo.

Đại diện Gojek chia sẻ thêm: “Quyết định chiến lược này được đưa ra nhằm cho phép Công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang đến tác động đáng kể lên thị trường một cách bền vững, phù hợp với cam kết của GoTo trong việc đạt được tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn.

“Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn bộ nhân viên, người dùng, các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, những người đã đóng góp và là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Gojek tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này đồng thời tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành,” vị đại diện trên cho biết.

Tại Indonesia, GoTo đã định hình là nhà vô địch quốc gia và là hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu về dịch vụ theo yêu cầu (ODS) và công nghệ tài chính (Financial Technology) thông qua GoTo Financial. Là thị trường lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia vẫn còn nhiều dư địa phát triển và tiếp tục tăng trưởng, đòi hỏi nhiều nguồn lực phân bổ. Trong Quý 2 năm 2024, tổng giá trị các giao dịch (GTV) và số lượng đơn hàng hoàn thành tại Gojek tăng lần lượt 18% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tương tự, tại Singapore, Gojek cũng chứng kiến thị phần tăng 3 điểm phần trăm trong Quý 2 năm 2024. Thị trường Singapore, được biết đến là thị trường với giá trị đơn hàng trung bình (AOV) ở mức cao, tiếp tục là một thị trường trọng điểm của GoTo.

Quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam của Gojek sau 6 năm hiện diện phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành công nghiệp khi các công ty đánh giá lại sự hiện diện trên thị trường để tối ưu hóa tăng trưởng. Các bước đi tương tự cũng được nhìn thấy ở các công ty khác như Shopee, đã rút khỏi tất cả các thị trường châu Âu và Mỹ Latin ngoại trừ Brazil./.

