Đà Nẵng khởi tố hai vụ án về sai phạm của hai cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài

Phòng khám Đa khoa miền Trung ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 5/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã trao thưởng cho Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Phòng An ninh Điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cẩm Lệ và Công an quận Thanh Khê đã có thành tích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực y tế.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố hai vụ án về sai phạm của hai cơ sở y tế gồm: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị (quận Thanh Khê) và Phòng khám Đa khoa miền Trung (quận Cẩm Lệ) cùng ở thành phố Đà Nẵng.

Các đơn vị đã phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về sai phạm của Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám Đa khoa miền Trung.

Đây là hai cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, có trụ sở, chi nhánh hoạt động ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Qua nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện, đấu tranh với tội phạm, Công an thành phố đã khởi tố hai vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điều 341 Bộ luật Hình sự đối với các cơ sở trên; đồng thời, khởi tố 7 bị can có liên quan đến 2 cơ sở này. Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đây là hai cơ sở y tế thường xuyên bị cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính.

Gần đây nhất, tháng 3/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng Khám Đa khoa miền Trung do thực hiện không đúng một trong các nội dung giấy phép về môi trường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định...

Trước đó, phòng khám này đã nhiều lần bị xử phạt do không niêm yết giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động (không phải trường hợp cấp cứu)./.

