Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 100 Đại học châu Á

Ngày 23/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức với 246 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 3.000 đảng viên thuộc 11 cơ sở Đảng trực thuộc.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo một số ban ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các kết quả đó đã từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở của đơn vị thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực và thế giới, có tên trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao cao vị thế giáo dục của Việt Nam.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần định vị lại, đề ra sứ mệnh ngang tầm, tiếp tục đột phá mạnh mẽ, có nhiều điểm sáng hơn trong nhiệm kỳ tới.

Toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai và quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị thông qua các chương trình hành động cụ thể và mạnh mẽ; tiếp tục phát huy mô hình hợp tác “ba nhà;” đẩy mạnh phát triển Khu đô thị đại học theo hướng đại học kiểu mẫu, xanh, hiện đại, thân thiện; giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước...

Đơn vị cần tiếp tục tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành nhân sự theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; quan tâm tới đời sống, môi trường rèn luyện cho sinh viên...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đại hội có ý nghĩa đặc biệt và định hướng dài hạn, thể hiện quyết tâm của toàn hệ thống trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng.

Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số và tri thức vừa mở ra thời cơ cũng vừa đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục và khoa học, công nghệ.

Với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), Nghị định số 201/2025/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và tầm nhìn phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố và đất nước, là hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho thành phố và cả nước.

Vì thế, đơn vị quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh hệ thống, tạo đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại. Mục tiêu là đến năm 2030, đơn vị nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới;

Giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đóng góp quan trọng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội thống nhất triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm và 1 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là tăng cường đổi mới mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; phát triển các chương trình đào tạo tài năng, liên ngành, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; tập trung đầu tư tiềm lực khoa học-công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, làm chủ công nghệ chiến lược và chuyển giao kết quả vào thực tiễn; thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài...

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Vũ Hải Quân tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Anh Trâm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, quản trị đại học, đào tạo, khoa học công nghệ và đối ngoại.

Kết quả đó đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Đại học trong đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Toàn hệ thống Đại học đã đào tạo được hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, thạc sỹ và tiến sỹ; mở mới 36 ngành học các bậc, chú trọng ngành như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn...; dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế (181 chương trình được kiểm định quốc tế, 53 ngành/lĩnh vực xếp hạng thế giới).

Đơn vị tiếp tục khẳng định vị thế trong nghiên cứu khoa học với tổng số công bố quốc tế Scopus đạt 13.761 bài (tính đến tháng 5/2025), tăng 3 lần so với nhiệm kỳ trước.../.

Ba đại học hàng đầu Việt Nam “bắt tay” đào tạo liên thông, cùng cấp văn bằng Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.