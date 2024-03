Đại sứ quán Mỹ tại Nga kêu gọi công dân tránh đám đông ở Moskva

Lực lượng an ninh Nga phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tòa nhà trung tâm thương mại trên đại lộ Likhacheva ở thủ đô Moskva, ngày 24/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo công dân Mỹ tránh các hoạt động tập trung đông người ở Moskva vì có báo cáo cho rằng những kẻ cực đoan sắp lên kế hoạch cho cuộc tấn công.

Đại sứ quán Mỹ không cho biết thông tin chi tiết về mối đe dọa, nhưng kêu gọi công dân Mỹ nên tránh đám đông và chú ý đến môi trường xung quanh.

Trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo cho rằng những kẻ cực đoan sắp lên kế hoạch tấn công nhắm mục tiêu vào các hoạt động tập trung đông người tại Moskva như các buổi hòa nhạc, và công dân Mỹ nên tránh các đám đông trong vòng 48 giờ tới.

Trước đó, ngày 7/3, truyền thông Nga đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đập tan kế hoạch tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Moskva và âm mưu này do một nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lập ra.

Theo FSB, nhóm IS trên âm mưu nổ súng vào những người Do Thái cầu nguyện tại một giáo đường ở thủ đô Moskva.

Trong quá trình bắt giữ, các sỹ quan Nga đã nổ súng và khống chế được những đối tượng vũ trang tìm cách kháng cự.

Cơ quan này cũng phát hiện và thu giữ vũ khí và các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ tự chế./.

