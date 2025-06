Đại tá Vũ Văn Đấu giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Chiều 12/6, tại thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Chúc mừng Đại tá Vũ Văn Đấu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích và năng lực bản thân, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Văn Đấu sinh năm 1976, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (năm 2020), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (năm 2022), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (từ tháng 1/2025) đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị.

Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Văn Đấu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tại buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Ngô Thanh Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định, Đại tá Ngô Thanh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở; chỉ đạo, điều tra thành công nhiều chuyên án lớn, quan trọng, có nhiều thành tích nổi bật; luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tin tưởng, trên cương vị, trọng trách công tác mới, Đại tá Ngô Thanh Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao về nghiệp vụ, cử lực lượng tăng cường hỗ trợ, phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 2 Tổ công tác thường trực phòng, chống tội phạm ma túy tại Lào; quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào; ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ Lào vào Điện Biên và các tỉnh biên giới Việt Nam.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã bày tỏ vinh dự khi được Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; cam kết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Ông Lò Văn Cương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Lò Văn Cương từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tuần Giáo...