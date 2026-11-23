Chiều 23/11, tại Nhà văn hóa xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên), các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri xã Lương Bằng sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với cường độ cao, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; trong đó, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 nghị quyết về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; 1 nghị quyết về kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu 87 lượt ý kiến, trong đó 13 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 72 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và 2 lượt chất vấn.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng thôn Tiên Quán nêu trăn trở về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vấn đề trên.

Liên quan đến vấn đề về bảo tồn di tích và nâng cao hiệu quả khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, cử tri Phạm Thị Hồng Phương, Trưởng thôn Lương Bằng cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể về cơ chế khai thác, liên kết tổ chức hoạt động và sử dụng nguồn thu hợp pháp để duy tu, bảo dưỡng công trình thiết chế văn hóa tại các khu dân cư.

Bày tỏ quan tâm về giá điện 5 bậc, cử tri Nguyễn Văn Sử, Trưởng thôn Nhân La đề nghị Chính phủ và Bộ Công Thương đánh giá tác động thực tế của biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/11/2026 và công khai cơ sở xây dựng, kết quả đánh giá tác động của biểu giá điện; đề nghị ngành điện nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cung cấp công cụ tra cứu sản lượng điện theo ngày, theo kỳ ghi chỉ số; minh bạch trong quy trình kiểm tra công tơ, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị khách hàng của ngành điện.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, báo cáo, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của xã, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng tiếp thu, phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri, không để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc. Những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo các đơn vị xử lý kịp thời, đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc theo tinh thần “nói ít, làm nhiều,” “làm đến cùng” và “làm vì dân.” Kết quả phải thực chất và theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo lại kết quả với cử tri tại kỳ tiếp xúc sau.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước và lực lượng công an.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri; tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để tình trạng bức xúc kéo dài...

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng 50 bộ máy tính cho 4 xã: Lương Bằng, Đức Hợp, Nghĩa Dân, Hiệp Cường. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tặng 50 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Lương Bằng, Đức Hợp, Nghĩa Dân, Hiệp Cường./.

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